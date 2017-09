Jedna od najljepših glumica svijeta Angelina Jolie osvrnula se na svoj buran život i razvod od Brada Pitta. Angelina je kazala kako su joj djeca najbolji prijatelji.

Angelina Jolie / 24sata.info

Naime, 42-godišnja glumica je kazala kako je protekla godina bila teška za nju, ali i naglasila da joj je samo bitno šta njena djeca misle o njoj.



- Nikada nisam očekivala da budem ona koju će svi shvatati ili voljeti - rekla je Jolie za New York Times i nastavila: " I to je OK. Znam ko sam i moja djeca znaju ko sam".



Nakon razvoda od Brada Pitta kazala je kako su joj najveću snagu i podršku davala upravo njena djeca.



- Oni su mi mnogo pomogli. Mnogo smo bliski i oni su mi najbolji prijatelji koje sam ikada imala. Nikada u životu nije niko bio uz mene toliko kao moja djeca - rekla je Angelina Jolie.



(Avaz)