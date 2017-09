Selena Gomez otkrila je na svom profilu na Instagramu kako se zbog komplikacija, koje joj zadaje autoimuna bolest lupus, ovoga ljeta u tajnosti morala podvrgnuti transplantaciji bubrega, a donor joj je bila najbolja prijateljica.

Foto: 24sata.info

Jednom fotografijom, objavljenom na svom službenom Instagramu, Selena Gomez otkrila je kako se ovog ljeta podvrgnula u tajnosti transplantaciji bubrega, a sve zbog komplikacija uzrokovanih lupusom.



Naime, 25-godišnja pjevačica već se godinama bori s ovom autoimunom bolesti koja može pogoditi razne dijelove tijela, uključujući kožu, zglobove, srce, pluća, krv, bubrege i mozak.



Na Instagramu je Selena objavila fotografiju iz bolničkog kreveta, na kojoj se drži za ruke sa svojom najboljom prijateljicom Franciom Raisom, koja je ujedno bila njezin donor.



'Nevjerovatno sam blagoslovljena. Volim te puno', napisala je Selena svojoj prijateljici, a uz tri fotografije, na kojima se, između ostalog, vidi i rez, napisala je poduži status, u kojem obožavateljima objašnjava što se tačno dogodilo.



'Svjesna sam da su mnogi moji obožavatelji primijetili kako me tokom ljeta baš i nije bilo u javnosti te su se postavljala pitanja zašto ne promoviram svoje pjesme.



Pa, ovako. Saznala sam da, zbog lupusa, moram otići na transplantaciju bubrega, stoga sam ljeto provela u oporavku. To je nešto što sam morala napraviti i nadam se da ću uskoro s vama podijeliti cijeli svoj put koji sam prošla proteklih mjeseci.



Do tada želim ovako javno zahvaliti svojoj obitelji i nevjerovatnom timu doktora za sve što su napravili za mene tokom i nakon operacije. I, na kraju, ne postoje riječi kojima bih mogla zahvaliti svojoj divnoj prijateljici Franciji Raisi. Dala mi je nevjerovatan dar i žrtvovala se donirajući mi svoj bubreg. Nevjerovatno sam blagoslovljena. Volim te puno, sestro.'



O borbi s lupusom zvijezda je progovorila u oktobru 2015. godine, kada je otkrila sve što se s njom događalo proteklih godina, kao i o hemoterapiji kojoj se morala podvrgnuti dvije godine ranije.

(Tportal)