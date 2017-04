Victoria Beckham službeno je registrovala ime svoje kćerke Harper kao zaštitni znak. Ovo znači da će petogodišnja Harper moći koristiti svoje ime kao brend za odjeću, igračke, šminku i druge stvari.

The Sun je objavio da je Victoria proširila spektar registracije, te pokriva i zabavnu industriju, u slučaju da krene stopama svojih roditelja.



Victoria je ovo već učinila s imenima svoje djece Brooklyn (18), Romeo (14) i Cruz (12).



"Ovo je sasvim normalna stvar kada imate uspješnu karijeru i to vam advokati predlože. To je znak vremena društvenih medija i potpuno novi način na koji se iskorištavaju poznate osobe. Beckhamovi su ovo uradili kako bi zaštitili djecu u ovom manipulativnom svijetu. Također, ovo je način da se zaradi u budućnosti", kazao je Oliver Bray iz međunarodne advokatske firme RPC.



David je svoje ime registrovao 2000. godine, a Victoria dvije godine kasnije kada se odlučila na solo karijeru.





(Klix.ba)