Škotski kuhar Gordon Ramsay je zahvaljujući svojoj televizijskoj karijeri danas podjednako poznat po svojem vokabularu punom psovki i elitnim restoranima koje vodi. On je za The Telegraph u intervjuu otkrio da istim stilom kojim komunicira i vodi svoje kuhinje odgaja i svoju djecu.

Foto: 24sata.info

"Novac me nikada zapravo nije privlačio. To nije moj prioritet i tako odgajam svoju djecu", rekao je Ramsay.



"Zadnji puta kada smo bili u Royal Hospital Roadu, Megan je slavila svoj 16. rođendan. Tada smo prvi puta tamo jeli s djecom. Oni su tamo posluživali penzionere iz Chelseaja, međutim nisu tamo jeli", pojasnio je Ramsay.



Isto vrijedi i za putovanja.



"Djeca ne sjede sa mnom i suprugom u biznis klasi. Nisu dovoljno naporno radili da si to mogu priuštiti. U njihovim godinama i s obzirom na to koliko su veliki, vi meni hoćete reći da oni moraju sjediti u biznis klasi? Ne, ne moraju. Stvarno smo strogi oko toga", dodaje Ramsay.



Ramsayjeve roditeljske metode nedvojbeno su plod teškog djetinjstva s ocem alkoholičarem i zlostavljačem. Poznati se kuhar zbog toga od kuće odselio sa 16 godina. Danas Ramsay i njegova supruga Tana imaju četiri kuće, a Škot je prema Forbesu prošle godine zaradio 54 miliona dolara. Isto koliko i Beyonce.



Međutim, njegova djeca - Matilda (15), Jack (17), Holly (17) i Megan (18) - zarađuju svoje novce i pomaže dobrotvornim udrugama.



"Oni vode potpuno drukčiji život od onog koji sam ja vodio u njihovim godinama. Morao sam naporno raditi da bi se izvukao iz gov**a u kojima sam odrastao. Oni su zahvalni i nisu razmaženi", rekao je Ramsay te dodao kako je kuhanje za njih životna vještina, a ne karijera.



"Ne želim stavljati pritisak na njih da moraju u nečiju kuhinju ući kao Ramsayjeva kćer ili sin", naglasio je.



Čime se god budu odlučili baviti u životu, Ramsayjeva djeca neće moći računati njegove novce. Kuhar im ne planira ostaviti praktički ništa.



"Definitivno neće dobiti novce. Ne radimo to da bismo bili zlobni već da ih ne razmazimo. Jedino što smo dogovorili je da će dobiti 25 posto depozita za stan", rekao je Ramsay.



"Imao sam puno sreće u karijeri i za vrijeme posljednjih 15 godina u SAD-u sam zaradio pravo bogatstvo te zato poštujem to što imam", zaključio je poznati kuhar.

(FENA)