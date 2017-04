Mladen Vojičić Tifa rekao je za regionalne medije da će turneja Bijelog Dugmeta možda biti otkazana zbog operacije kojoj mora da se podvrgne.

Foto: 24sata.info

"Već dugo osjećam bolove u desnom kuku, koji su ponekad neizdrživi. Ljekari su mi rekli da moram da ugradim vještački kuk, i da je to najbolje rješenje za moj problem," rekao je on za "Dnevni avaz".



Operacija bi trebalo da bude izvedena 10. aprila, a on je dodao da to stavlja pod znak pitanja turneju benda, jer nije siguran koliko će trajati postoperativni oporavak.



Slavni muzičar nedavno se preselio u srpsku prestonicu i, kako kaže, tu želi i da umre!



"Nisam otišao definitivno iz Sarajeva, jer ja taj grad volim. Ali, iskreno, u Beogradu mi je divno i ovdje namjeravam i da umrem. Između ostalog, Beograd je veći grad, pa lakše mogu da odem u ilegalu kad sam umoran", rekao je Tifa.

(Avaz)