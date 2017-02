Branko Đurić Đuro, bh. glumac sa slovenskom adresom, u srijedu je pred punom dvoranom Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače izveo svoju anti-stand up predstavu "Đurologija".

Foto: FENA

U 90 minuta predstave Đuro obrađuje teme koje od pradavnih vremena zaokupljaju maštu ljudskog roda kao što su seks, psovke i zašto se u svakoj pjesmi Gorana Bregovića pojavljuje mjesec. A predstava je, kaže Đuro, nastala iz čisto pragmatičnih razloga.



- Prije dvije godine bio sam pozvan na turneju po Australiji, ako imam svoju predstavu. Ja nisam imao predstavu, ali ponuda je bila jako zanimljiva - ponudili su mi da dođem dva tjedna s porodicom. Nikad prije nisam bio u Australiji, a kod nas je već počinjala zima - kazao je Đuro uoči nastupa u Mostaru.



"Đurologija" je tako napisana za vrijeme leta od Europe do Australije, a nakon što je jako dobro prihvaćena u Australiji, predstava je zaživjela i mostarska izvedba bila je 180. po redu.



Iako je predstava nastala za nekih desetak sati leta, Đuro kaže kako je u nju, zapravo, uložio svoje cjelokupno životno iskustvo.



- Predstava nije nastala u tih 13 sati leta. Ona je plod mojih 35 godina rada i učenja. To je zbirka mojih životnih iskustava i iznenadilo me to koliko ljudi imaju ista iskustva kao ja. Svugdje po svijetu ljudi reagiraju na isti način i prepoznaju sebe u tim svakodnevnim situacijama - istaknuo je.



"Đurologija" se može svrstati u žanr 'stand up' komedije, no Đuro kaže kako se on ne bavi 'stand upom'.



- Ja sam završio glumačku akademiju. Naučio sam da znam raditi pred publikom i kamerom. Onda sam rekao da je ovo 'antistand up' predstava iz poštovanja prema ljudima koji se ozbiljno bave 'stand up' komedijom, da im ne kradem posao. Ja sam glumac koji glumi 'stand up' komičara - objašnjava Đuro.



Što se tiče Mostara, Đuro kaže kako voli taj grad i specifičnu mostarsku publiku.



- To nije jednostavna publika. Znate i sami da su Mostarci malo cinični: 'Šta će nam on sad folove prosipat'. Ali uvijek me dobro prime. U Mostaru sam imao dosta prijatelja i još uvijek se družim s njima, ovdje i širom svijeta gdje ih srećem. Povezan sam s Hercegovinom i preko mojih korijena koji vuku porijeklo s ovih prostora - kazao je.



U razgovoru s Đurom neizbježno je pitanje o Top listi nadrealista i proročanskim skečevima sarajevskih komičara.



- Svi me pitaju jesmo li bili vidoviti, no mislim da je bilo očigledno što će se dogoditi. Svi su znali kakvo se sranje sprema, ali nitko nije vjerovao Nadrealistima, već političarima koji su im govorili druge stvari. Meni je žao što nas ljudi nisu više slušali, nego su vjerovali svojim političarima, svatko svojim - poručio je Đuro.



Dodao je kako danas ne razmišlja previše o prošlosti.

- Kad previše razmišljaš o prošlosti to znači da si ostario. Ja to gledam nekako drukčije, budistički. Smatram da je trenutak važan. Prošlost je bila, budućnost ne znaš kakva će biti, tako da ne možeš ni utjecati na nju, tako da je taj trenutak sadašnjosti ono najvažnije - kazao je na kraju Đuro.

(FENA)