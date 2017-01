I vlasnik Facebooka Mark Zuckerberg, oštro je osudio izvršnu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, kojom je na četiri mjeseca suspendirao ulazak izbjeglica u SAD, te je privremeno zabranio ulazak u zemlju državljanima Sirije i još šest muslimanskih zemalja zahvaćenih ratom, ustvrdivši da želi zaštititi Amerikance od terorističkih napada.

Tokom protekla dva dana među nekoliko stotina poznatih svjetskih osoba, oglasio se i prvi čovjek Facebooka. Vlasnik jedne od najpoznatijih društvenih mreža osudio je odluku Trumpa oštrim statusom na Facebooku.



Zuckerberg je spomenuo i svoju suprugu Priscillu Chan i njene roditelje, koji su također bivše izbjeglice iz Kine i Vijetnama. Zuckerbergova objava ima više od 700.000 lajkova.



- Moji pradjedovi i prabake u Sjedinjene Američke Države su došli iz Njemačke, Austrijske i Poljske. Priscillini roditelji bili su izbjeglice iz Kine i Vijetnama. Sjedinjene Države su nacija imigranata i trebali bismo biti ponosni na to. Poput mnogih od vas, zabrinut sam zbog nedavnih naredbi koje je potpisao predsjednik Trump. Amerika mora biti sigurna zemlja, ali u tom nastojanju moramo se fokusirati na ljude koji predstavljaju prijetnju.



- Ako proširimo fokus naših sigurnosnih službi na način da obuhvaća i ljude koji ne predstavljanju prijetnju, Amerikanci će biti manje sigurni jer ćemo uzaludno trošiti resurse, a milioni ljudi bez dokumenata koji nisu nikakva prijetnja živjet će u strahu od deportacije. Moramo držati otvorena vrata izbjeglicama i onima koji trebaju pomoć. To je ono što mi jesmo. Da smo prije nekoliko decenija zatvorili vrata izbjeglicama, Priscillina porodica danas ne bi bila ovdje – napisao je Zuckerberg.



On je dodao da je ova tema za njega lična, čak i da se zanemari njegova porodicu.



- Prije nekoliko godina držao sam predavanja u jednoj srednjoj školi u kojoj su neki od mojih najboljih učenika bili imigranti bez dokumenata. I oni su naša budućnost. Mi smo nacija imigranata i svi imamo korist kad među nama žive, rade i doprinose najbolji i najpametniji ljudi iz cijelog svijeta. Nadam se da ćemo pronaći hrabrost i suosjećanje da okupimo te ljude i napravimo ovaj svijet boljim mjestom za sve - poručio je Zuckerberg.







