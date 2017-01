Gošća iznenađenja na jučerašnjem skupu protiv Donalda Trumpa u Washingtonu bila je slavna američka pop pjevačica Madonna, poznata po provokativnim nastupima i tome što nema "dlake na jeziku".

Madonna je vatrena protivnica Trumpove politike i zagovaračica ženskih prava, a u svom govoru pred 500.000 okupljenih je kazala da je bijesna i da "dobro nije pobijedilo na ovim izborima" u Americi.



"Jeste li još uvijek budni?", pitala je masu ispred sebe. "Jeste li sigurni? Čujete li me? Jeste li spremni da uzdrmate svijet? Dobrodošli u revoluciju ljubavi, pobunu, ženskom protivljenju novog doba tiranije u kojem nisu u opasnosti samo žene, već sve marginalizovane osobe. Tamo gdje vam se to što ste jedinstveno drugačiji može pripisati kao zločin. Trebao nam je ovaj stravični trenutak tame da se probudimo", poručila je uz psovku.



Američka pop zvijezda glasno se bunila protiv Trumpa tokom cijele predsjedničke kampanje, a demonstracije koje su uslijedile nakon njegovog proglašenja predsjednikom nazvala je revolucijom.



Poručila je da u jedinstvu postoji moć i da ništa ne može stati na put stvarnoj solidarnosti. Mnogo je psovala i istakla kako je "ovo početak prijeko potrebne promjene, promjene koja će zahtijevati žrtvu".



Provokativno je govorila o Bijeloj kući.



"Da, bijesna, sam. Da, mnogo sam razmišljala o tome da raznesem Bijelu kuću. Ali znam da to neće ništa promijeniti. Ne smijemo pasti u očaj", izjavila je Madonna, a onda je izvela nekoliko svojih pjesama među kojima su "Express Yourself" i "Human Nature". Posvetila ih je Trumpu.







