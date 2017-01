Reality zvijezda Kim Kardashian opljačkana je 3. oktobra prošle godine u Parizu. Iskaz koji je tada dala u policiji objavile su pariske novine, kao i detalje same pljačke koje ranije nisu bile poznate javnosti.

Kim je ispričala kako je oko tri sata poslije ponoći čula korake ispred svog apartmana, zbog čega je pozvala svog tjelohranitelja. Odmah zatim, u njenu sobu upala su dvojica muškaraca koji su tražili da im kaže gdje joj se nalazi vjerenički prsten vrijedan četiri miliona dolara.



"Uperio je pištolj u mene. Uzeo je prsten. Nosio je rukavice. Pitao me gdje je nakit i novac. Zgrabio me i odveo do predsoblja. Nosila sam ogrtač na sebi, ispod sam bila gola. Tada smo se vratili u sobu i gurnio me je na krevet, a onda su me zavezali plastičnim kablovima, a ljepljivom trakom ruke, usta i noge. Odnijeli su me u kupatilo, u kadu tačnije", ispričala je Kim.



Ona je navela šta joj je sve od nakita tom prilikom uzeto. Uglavnom je riječ o dijamantskom nakitu, čiju je vrijednost procijenila na pet miliona dolara, nakon prvobitne procjene od deset miliona.



Francuska policija sumnja na sedamnaestoro ljudi koji su od tada zadržani.



