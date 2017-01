Već nešto više od pola godine američki tabloidi pišu da legendarna Cher boluje od smrtonosne bolesti koju izaziva virus Epstein-Barr kojim se zarazila još tokom osamdesetih.

Arhiv / 24sata.info

Pojavila su se i izvješća da 70-godišnjoj pjevačici otkazuju organi. Zbog stanja u kojem se nalazi navodno je već financijski osigurala svoje najmilije ljude, a nakon svega povukla se u osamu kako bi uživala u svakom trenutku preostalog života.



No, kako piše portal Radar Online, njezin mir sada je narušila tužba prema kojoj je pjevačica optužena za prijevaru od pet miliona dolara.



- Cher je izvan sebe. Ovo bi mogla biti njezina posljednja bitka - tvrdi izvor.



Zbog bolesti, Cher je 2014. godine bila prisiljena otkazati 'Dress To Kill Tour', a sada se suočila s tužbom umjetnika Moshika Nadava koji tvrdi da je profitirala na temelju njegovog rada i izuma koji je on kreirao i zaštitio još 2011. godine.



Naime, riječ je o obliku fonta naziva 'Paris' koji danas koriste njegovi klijenti kao što su Vogue i Estée Lauder.



Nadav tvrdi da pjevačica na albumu 'Closer to the Truth' ima dva logotipa sa slovima koja su gotovo identična kao ona koja su Nadavov zaštitni znak.



Cherin album prodan je u 500 000 primjeraka, a Nadav kaže da je na temelju njegova dizajna zaradila milione. Ova tužba za Cher je stigla najgorem trenutku jer osim bolesti već je, zahvaljujući lošim financijskim instinktima i katastrofalnim investicijskim odlukama, i izgubila većinu svog bogatstva koje je u jednom trenutku bilo procijenjeno na 305 miliona dolara.



- Izgubila je milione na loše investicije - tvrdi izvor.



Dodao je da je njezina financijska situacija toliko loša da postoji mogućnost da neće imati dovoljno novaca ni za vlastiti pogreb.



- To je stvarno tužno - zaključio je izvor.



Novac koji je godinama posuđivala obitelji i prijateljima nikad joj nije vraćen, a živjela je i raskošnim načinom života, s tim da je golem novac trošila i na brojne eksperimentalne medicinske tretmane koji su iscrpili njezine financije. Emocionalno se istrošila kada je njezina kći Chastity odlučila promijeniti spol i postati Chaz, a u dobrim odnosima nije ni sa sinom Elijahom.



Iako je u krhkom stanju, dobitnica Emmyja, Grammyja i Zlatnog globusa sljedeće se godine planira vratiti pod svjetla reflektora.

(24sata.info / Jutarnji)