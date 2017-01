Izraelka Nataly Hay trbušna je plesačica, koreografkinja i instruktorica plesa.

Do sada je nastupala u New Yorku, Miamiju, Los Angelesu, Holandiji, Italiji, Velikoj Britaniji, Bugarskoj, ali i mnogim drugim zemljama širom svijeta.



O kvalitetu njenih izvedbi ne treba trošiti mnogo riječi, dovoljno je reći da ima milionski auditorij.



Pogledajte njen petominutni nastup, koji je na YouTubeu do sada pregledalo čak 22 miliona korisnika.

(Avaz)