Hiljade Banjalučana i gostiju veselilo se na trećem koncertu regionalnih zvijezda koje je Grad organizovao povodom novogodišnjih praznika.

Banjalučane i sve posjetioce sinoć je zabavljala Aleksandra Prijović, a na bini postavljenoj na glavnoj gradskoj saobraćajnici ispred hotela "Palas" u novogodišnjoj noći nastupili su Jelena Tomašević i "Crvena jabuka", a 30. decembra Marija Šerifović.



I treći novogodišnji koncert na Trgu Krajine protekao je u sjajnoj atmosferi, ocijenili su iz Gradske uprave.



I najmlađi su u 2020. godinu ušli raspjevano i veselo, a program dječije Nove godine bio je održan posljednjeg dana 2019. godine u "Zimskoj varoši" na Trgu Krajine.



Banjalučani i turisti imaju priliku da posjete "Zimsku varoš" na Trgu Krajine, koja nudi bogat turistički i gastronomski sadržaj, kao i dječiji program uz veliko klizalište.



Zbog obilježavanja republičkog praznika - Nove godine, Gradska uprava Banjaluka neće raditi ni danas.



Na području Banjaluke danas od 8.00 do 16.00 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovinski centri koji mogu da rade od 8.00 do 22.00 časa.



Kada je riječ o ugostiteljskim objektima, za vrijeme praznika, sve do 15. januara, mogu raditi jedan čas duže u odnosu na radno vrijeme propisano odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada, izuzev kafića smještenih u objektima stambeno-poslovnih zgrada kolektivnog stanovanja.



Prema zaključku koji je donio gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, ugostiteljski objekti na području grada mogu raditi u neograničenom radnom vremenu 1, 2, 7. i 14. januara, a ostalim danima do 15. januara ugostiteljski objekti mogu raditi u radnom vremenu dužem za jedan čas u odnosu na radno vrijeme propisano odlukom.



Za vrijeme novogodišnjih praznika u Domu zdravlja rade dežurni timovi Službe porodične medicine na Poliklinici i u Platonovoj ulici u dvije smjene od 7.00 do 20.00 časova, dežurni stomatolog radi u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa.



Specijalističke pedijatrijske ambulante i danas rade od 7.00 do 15.00 časova u ambulantama na Poliklinici a u U poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca će biti zbrinjavana u ambulantama porodične medicine na Poliklinici i u Platonovoj ulici.



Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku radi 24 časa na Poliklinici i u Službi hitne medicinske pomoći koja dežura 24 časa.



Dežurna apoteka za vrijeme je "1. maj" u Ulici Milana Tepića.



Gradski i prigradski prevoz i danas vozi putnike po prazničnom režimu, isto kao i nedjeljom.





(NN)