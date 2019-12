Hanka Paldum sa zadovoljstvom podvlači crtu ipod 2019. godine. U proteklih 360 i nešto dana izdešavalo joj se mnogo lijepih stvari, imala je dosta lijepih koncerata... Ističu se koncert u zagrebačkoj dvorani „Vatroslav Lisinski“, kojim je obilježila 45 godina umjetničke karijere, te nedavna sjajna turneja po Kanadi.

Naradila sam se



Za Novu godinu neće raditi jer se, kako nam kaže, dosta naradila tokom čitave godine.



- Novogodišnje praznike provest ću sa svojom djecom i unucima – govori Paldum.



Prvi dani januara također su rezervirani za odmor. Još nije odlučila gdje će to biti, Barcelona, Dubrovnik ili neka od naših snježnih ljepotica. A kada napuni baterije, publika može očekivati nove pjesme.



- Planiram da nešto snimim, odavno nisam, a imam pjesme koje me čekaju. Samo mi, prije svega, treba malo odmora – iskrena je Hanka.



Mada je veoma zadovoljna svojom karijereom i životom, priznaje nam da na nju jako utječe situacija u našoj državi. Velika joj je želja da se država dovede ured, kao i stanje s migrantima.



- Ima ovdje hljeba, ja to garantiram životom, ali ljudi neće da rade i da ostaju ovdje zbog stanja. Toliko mi je teško i žao što mladi odlaze i to se mora zaustaviti – kaže nam Hanka.

Srce mi puca



Smatra da bi slika koja nas okružuje trebala biti dovoljna poruka svima gdje smo i kako živimo.



- Ljudima se treba omogućiti dostojanstven život. Ali, kada prođem ulicom i kada vidim migrante koji stoje i čekaju da im neko nešto pruži, srce mi puca. To me strašno boli - govori Hanka potresenim glasom.

Bojim se za sevdalinku



- Lijepo je da se novi pjevači bave sevdalinkom i da je na novi način približavaju publici. Ali, nekako mi te interpretacije sevdalinku u njenoj autohtonosti i izvornosti na neki način razbijaju i bojim se da je na taj način ne unište – smatra Hanka.



