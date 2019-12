Muzičke superzvijezde i vodeći izvođači današnjice predvode prvih 20 imena objavljenih za veliku proslavu 20 godina Exit festivala, a među njima su David Guetta, Tyga, James Arthur, Fatboy Slim, Boris Brejča, Sepultura, Artbat, Zhu, Meduza i mnogi drugi koji na Petrovaradinsku tvrđavu donose raznovrsne stilove elektronske, gitarske i hip-hop muzike.

Foto: 24sata.info

Listu prvih izvođača predvodi David Guetta, popularni Francuz koji će možda i posljednji put nastupiti u Srbiji, jer od iduće godine drastično smanjuje broj nastupa, i pojaviće se samo na nekolicini vodećih svjetskih festivala.



Srećom Guetta ne namjerava da propusti veliku proslavu 20 godina Exit zbog dvodecenijskog odnosa sa festivalom, ali i zbog činjenice da je upravo on izglasan za najtraženijeg izvođača u velikoj anketi Exit fanova.



"Dvadeset godina Egzita ne bi moglo da prođe bez povratka njegovih prvih hedlajnera koji su bili dovoljno hrabri, ili prosto dovoljno ludi da među prvima dođu na novi festival u Srbiji o kojoj su mogli da čuju sve suprotno od onog što su tamo doživeli. Da, na tvrđavu se vraćaju bristolski alt-rokeri Kosheen, ali i Roni Size i LTJ Bukem", otkrivaju organizatori.



Prvi slavljenički Exit talas donosi i pregršt gitarskih titana, kao što je moćna brazilska Sepultura, kultna grupa koja iza sebe ima čak 14 albuma i rifove koji su obilježili istoriju metala, ali i rok muzike u cjelini.



Na tvrđavu dolazi i njujorška hardcore zvezda Billy Milano, sa svojim M.O.D. (Method of Destruction), ruski Moscow Death Brigade, metal rock gerila Crippled Black Phoenix, te jedan od vodećih post-punk dark-wave bendova She Past Away i deathcore britanski sastav Bury Tomorrow.



Jaku prvu garnituru dopuniće i trenutno najtraženiji domaći bend, disko-rokenrol-elektro duo Buč Kesidi, kultni alternativni rok sastav E-play i novosadski heroji Love Hunters.



U toku je novogodišnja akcija u kojoj se kupovinom ulaznice po promotivnoj cijeni za jubilarni, dvadeseti rođendan Exit festivala koji će se održati od 9. do 12. jula, na poklon mogu dobiti i festivalske ulaznice za Sea Star u Umagu i Sea Dance na budvanskoj plaži Buljarica!



Akcija traje do kraja godine i dovoljno je samo da se svi postojeći i budući kupci nakon toga registruju u periodu od 1. do 29. februara na sajtu.





(24sata.info)