Vrsni glazbenik, tekstopisac, pjevač, producent i nekadašnji košarkaški reprezentativac Njemačke, Marko Louis, kojeg nazivaju Balkan – soul autor, održat će 19. prosinca svoj prvi solistički koncert u Mostaru.

Foto: Fena

U saradnji sa Tuborgom, koncert će biti upriličen u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače, s početkom u 20 sati.



"Već tri godine održavam koncerte u regiji i konačno me put naveo ka Mostaru. Mostar je grad sa dušom. Čast mi je i radujem se predstavljanju tamošnjoj publici", kazao je Marko Louis.



Do sada je izdao tri albuma, "Shine on me", "Beskraj" i "Euridika", a sa pjesmom "Ninana" najavljuje i četvrti, pod nazivom "Sloboda". Sarađivao je sa brojnim kolegama iz svijeta muzike, poput Bože Vreće, a posebno dragom ističe saradnju sa bh. bendom Helem Nejse, te da su danas, osim poslovnih partnera, i veliki prijatelji, priopćeno je iz Kosače.



"Saradnja sa Helem Nejse je počela sa pesmom 'Kabadahija' koja je pesmo o našoj generaciji i o ljubavi. Iz saradnje se rodilo veliko prijateljstvo i veoma često sarađujemo što autorski, tako i u studiju. Momci su divni ljudi i imaju viziju", kazao je.



U Mostaru će publici predstaviti i obradu pjesme britanskog elektronskog pop benda Clean Bandit “Rockabye”, koja je nastala u sklopu Tuborg open kampanje ovog ljeta.



“Publika je pjesmu prihvatila kao potpuno novu i rado je pjeva na svim mojim koncertima. Veoma sam ponosan na tu saradnju, i velika je čast biti pozvan od svjetskog brenda Tuborga da budem dio kampanje. Jedva čekam da u Mostaru zapjevamo Pokušaj, hajde pokušaj, svet je u nama…” poručio je Louis, stoji u priopćenju.



(FENA)