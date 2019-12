Povodom 50 godišnjice postojanja, bend Aerosmith će u okviru evropske turneje 2020. godine odsvirati niz koncerata od Italije do Njemačke, a slavna grupa stiže i u bečku dvoranu "Wiener Stadthalle" 9. jula 2020. godine.

Arhiv / 24sata.info

Aerosmith je nadahnuo mnoge generacije kao jedna od najomiljenijih muzičkih grupa svih vremena. Sastav čine Steven Tyler (vokal), Joe Perry (gitara i vokal), Brad Whitford (gitara), Tom Hamilton (bas gitara) i Joey Kramer (bubnjevi).



Do sada je ovaj bend postigao gotovo sve što se može postići tokom muzičke karijere duge pet decenija. O tome svjedoče i veliki broj osvojenih nagrada, između ostaloga, četiri Grammy nagrade, članstvo u "Rock and Roll“ Dvorani slavnih i 150 miliona prodanih albuma širom svijeta.



Evropskoj turneji u narednoj godini prethodi izuzetno popularna serija koncerata Aerosmith: Deuces are Wild u Las Vegasu koja je započela 6. aprila 2019. godine i završit će se 4. juna 2020. godine, saopćeno je danas iz Eurocomm-PR-a.



(FENA)