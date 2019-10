Jedna od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda, Manu Chao, održao je sinoć koncert u banjalučkom KSB-u.

Fenomenalni trojac koji čini njegov projekat “El Chapulin Solo“, s kojim je trenutno na balkanskoj turneji, rasplesao je oduševljenu publiku, te nezaboravnim ritmovima, tekstovima i melodijama u trajanju od dva i po sata, održao nastup koji će se dugo pamtiti i o kojem će se dugo pričati.

Nakon završenog nastupa, Manu je kako to obično i biva, nastavio druženje s publikom uz razgovor, osmijeh i fotografisanje. Neki su još tokom nastupa imali sreću i čast da zasviraju s ovom pravom muzičkom legendom, čiji je rad i muzika motivacija mnogima u pravljenju prvih muzičkih koraka.

Snažne emocije i pozitivne vibracije koje Manu nosi sa sobom mogle su potpuno jednakim intezitetom da se osjete od prve do poslednje pjesme. Nizali su se njegovi najveći hitovi “Me gustas tu”, “Bongo Bong”, “La Vida Tombola”…., a publika je kompletnu atmosferu upijala u jednom dahu.

Za prvu posjetu Banjoj Luci odlučio se za nastup u acoustic verziji u manjem i intimnijem ambijentu. Oduševljena publika i veliko interesovanje koje je iskazano za ovaj koncert samo su potvrdili da željno iščekuju njegov sljedeći dolazak.

-Kao organizatori festivala OK fest, koji se od mnogih drugih izdvaja i razlikuje prvenstveno po ambijentu u kojem se održava, pozvali smo ga da bude naš gost na Tjentištu u nekom narednom periodu i da mu predstavimo magiju Sutjeske. Iskreno se nadamo da će ova uspješno započeta saradnja i rezultirati fenomenalnim nastupom Manu Chao-a, u podnožju planinskih masiva NP Sutjeska - naveli su iz OK teama, koji će, kako su istakli, nastaviti da prenosi dašak atmosfere s Tjentišta i u ostale krajeve BiH, a pripremaju najbolji provod 17.,18. i 19. jula 2020. godine u NP Sutjeska na sedmom po redu Nektar OK Festu.

