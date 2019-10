Britanska pop zvijezda Bryan Ferry otvorit će 7. decembra novu ski sezonu 2019/2020 na bosanskohercegovačkoj olimpijskoj planini Jahorini.

Foto: Agencije

Ferry će izvesti klasične hitove iz njegovog solo repertoara i diskografije grupe "Roxy Music" među kojima su "Let’s Stick Together", "Slave to Love", "Don’t Stop The Dance", "Kiss and Tell", "Love Is The Drug", "These Foolish Things", "Price of Love", "I Put a Spell on You" i mnoge druge.



Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan Ljevnajić kazao je da je cilj postići da prva asocijacija na Jahorinu bude dobra zabava, odlično skijanje i bogata turistička ponuda, a ne rat i negativna dešavanja koja su obilježila devedesete godine i od tad stvaraju negativnu i iskrivljenu sliku o BiH, saopćeno je iz Olimpijskog centra "Jahorina".



- Prva smo planina u regionu koja organizira koncerte svjetskih razmjera i radi promociju na svjetskom nivou. Želimo da svi čuju za Jahorinu i uvjere se u domaćinski pristup i ponudu ski centra koji je rame uz rame sa evropskim ski destinacijama - dodao je.



(FENA)