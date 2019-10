Od kada je prošle godine snimio i objavio "Work", šestostruki CD sa kompletnim opusom jednog od najvažnijih američkih kompozitora prošlog stoljeća Theloniousa Monka, gitarista Miles Okazaki zavrijedio je poseban status na muzičkoj sceni.

Miles Okazaki / 24sata.info

Kritičari, čak i oni koji važe za nemilosrdne, obasuli su ovo izdanje pohvalama, ne samo jer je Okazaki prvi muzičar koji se usudio da ovaj muzički pothvat epskih razmjera snimi za solo instrument. U moru projekata posvećenih Monku, koji su preplavili scenu povodom stote obljetnice rođenja velikog kompozitora, Okazakijev album "Work" se ističe ne samo po izuzetnim ocjenama kritike već i po tome što se radi o vanserijskom gitaristi što je u konačnici rezultiralo vanserijskim albumom i nevjerovatnom muzikom, saopćeno je iz Jazz Festa Sarajevo.



The New York Times je album Milesa Okazakija uvrstio među najbolja izdanja prošle godine, a album se našao na još najmanje 20 lista najboljih izdanja 2018. godine. Italijanski magazin Musica Jazz nazvao je tog profesora gitare na univerzitetu u Michiganu "novim velikim inovatorom", a on će u novembru ove godine održati koncerte u nekim od najprestižnijih klubova, dvorana i festivala Evrope, poput Jazz Festa Berlin, festivala Jazzdor u Strasbourgu ili Jazz Festa u Sarajevu.



Koncerti tog američkog gitariste publici nude "intimno, toplo, enigmatično, razigrano i nježno iskustvo", a bosanskohercegovačka premijera zakazana je za 8. novembar na koncertu u Domu policije.



Ulaznice za koncert Milesa Okazakija važe i za koncert sjajne švicarske pjevačice Lucije Cadotsch i njen projekat "Speak Low", a prodaju se u sistemu kupikartu.ba – online i na prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine, kao i u Jazz Festu.



(FENA)