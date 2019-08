Vrhunac ovoga ljeta, i ovoljetnih gostovanja umjetnika svakako je bio DJ Solomun, koji je nastupio čak dva puta u toku jednog dana: u petak, 23. avgusta, tokom dana, na balkonu iznad Vječne vatre, i tu istu noć na Afterparty, u Domu mladih, gdje su samo odabrani mogli uživati u njegovom deep house setu.

Foto: 24sata.info

Događaj nazvan „Solomun IIII Klabika (Sarajevo Quaternate)", za koji je postojao ogroman interes ne samo domaćih zaljubljenika u house, nego i dogovorenih posjeta iz Austrije, Brazila, Hrvatske, Srbije, Skandinavije, Škotske, Njemačke, Slovačke, pa sve do Las Vegasa, upravo zbog velikog interesovanja je organiziran na dva mjesta. I dok je nastup kod Vječne vatre, na otvorenom, bio otvoren za sve, Afterparty u Domu mladih je događaj koji se nije smjeo propustiti. Ovo je njegov četvrti dolazak u Sarajevo koje se nalazi na njegovoj zvaničnoj ljetnoj ruti od 2015. godine i koje je postalo nezaobilazna tačka skoro svake godine.

DJ Solomun je rijetka vrsta DJ-a koji pušta ono što voli, ali koji osluškuje i publiku i uspostavlja duboku konekciju sa njima. Sa širokom selekcijom, koja je uglavnom centrirana na house, ali od deep do vokalne, nije ni čudo što je stekao legendardni status na Ibizi, ali i bilo gdje drugo gdje je nastupao.

Da su Sarajlije željne dobrog provoda, ali i da znaju cijeniti vrhunskog izvođača, pokazala je činjenica što se VIP karta za nastupe DJ Solomuna tražila danima, čak i sedmicama unaprijed. Najsretniji od njih, koji su imali IQOS VIP karte, su mogli birati odakle će gledati i slušati ovog sjajnog umjetnika: da li iz VIP zone, iz koje se pružao fantastičan pogled na Vječnu vatru i balkon na kojem je bio Solomun, ili iz Fan pit zone, ekskluzivne zone u kojoj je pristup bio strogo ograničen. Ovo je prvi put da neki svjetski poznati umjetnik nastupa na ovom balkonu, i to besplatno, odajući time priznanje sarajevskoj publici i postavljajući time presedan i visoku ljestvicu za sve koji će nastupati poslije njega.

Nakon Vječne vatre, zabava nije prestala, nego se preselila u Dom mladih, u kojem je održan službeni afterparty za najveće fanove, za koji je u prodaju bio pušten ograničen broj ulaznica. IQOS VIP ulaznice, za 60 odabranih, omogućile su pristup backstage-u, ali i svim ostalim prostorima Doma mladih, koji je ovu noć podsjećao na najbolje dane.

Gig, koji je potrajao do zore, je na najbolji mogući način obilježio zatvaranje 25. po redu SFF-a. Kao i svaki put do sada, Sarajlije i gosti sa strane iznenade svojim odnosom prema muzici, pokažu zašto je ovaj grad uvijek otvoren za sve i zašto se ljudi vraćaju u njega. Otvorenost je jedna od osnovnih osobina Sarajeva, i to je duh grada koji svi prepoznaju, a kojeg Sarajlije uvijek i iznova potvrde.



(24sata.info)