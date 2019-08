Koncert "Tri pisma iz Sarajeva", koji će biti održan u subotu na Bijeloj tabiji, ima ambiciju da svako od nas u 21. stoljeću da doprinos da živimo zajedno bez obzira koliko smo različiti.

Poručio je to muzička zvijezda Goran Bregović danas na pres-konferenciji navodeći da „Tri pisma iz Sarajeva“ pokazuju koliko je lako živjeti zajedno i da to nije komplikovano kao što bi čovjek mogao pomisliti kada mu to politika prikaže.



- Ako u jednoj muzičkoj partituri mogu u skladu da budu duge, kratke note ...zašto je tako komplikovano da to bude u našim životima, koji su kratki i koje je šteta trošiti na takve stvari – rekao je Bregović.



Na Bijeloj tabiji će biti održan koncert jer Bregović, rođeni Sarajlija, zna da je to najljepše mjesto s kojeg se može vidjeti grad. Zbog toga ne može vjerovati da Bijela tabija danas nema ljetnu pozornicu.



To je, po njegovim riječima, zaista šteta, te se nada da će i taj cijeli dio grada koji se zove Vratnik postati također svojevrsni centar Sarajeva, a ne biti „nizbrdica prema Sarajevu“.



Glavni producent koncerta Faruk Drina potvrdio je da će posjetioci u subotu vidjeti Bijelu tabiju u novom ruhu i to „teatarskom ambijentu“.



Na tome se zahvalio mnogim partnerima koji su podržali održavanja koncerta "Tri pisma iz Sarajeva" Gorana Bregovića. Između ostalih taj muzički događaj su podržali Grad Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općina Centar.



Na Bijeloj tabiji će uz veliki simfonijski orkestar Sarajevske filharmonije sa horom i orkestrom Gorana Bregovića nastupiti vrhunski violinisti Gershon Leizerson iz Tel Aviva, Zied Zouari iz Tunisa i Mirjana Nešković iz Beograda. Specijalni gost je izvorna grupa "Sifet & Mehmed" iz Živinica.



Nakon premijernog izvođenja, koncert "Tri pisma iz Sarajeva" izvođen je u najprestižnijim koncertnim dvoranama širom svijeta - Londonu, Pragu, Rimu, Buenos Airesu, Santiago de Chile, Meksiko Siti, San Francisku, Moskvi, Minsku, Kišenjevu, Sidneju, Istambulu, Madridu, Zagrebu, Beogradu, Podgorici i Skoplju.





