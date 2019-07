Drugog dana Nektar OK festivala započela je na OK Summer stageu uz DJ Nebs Jacka, a program na glavnom stageu počeo je nastupom benda "Show program" iz Tuzle, te su nakon njih publiku su zabavljali "Dubioza Kolektiv", "Helem Nejse" i Edo Maajka.

Foto: OK Fest

Frontmen benda "Dubioza kolektiv" Brano Jakubović kazao je da na ovakvom specifičnom prostoru nije do sada bio, dodajući da ništa nije ovoliko grandiozno i veliko kao ovo mjesto, dok je lokacija definitivno ono što ovaj festival izdvaja od drugih.



Iako je možda jedan od najvećih izazova muzičara nastupiti nakon Dubioze Kolektiv, koja svaki put ostavi publiku bez daha, Edo Maajka je još jednom pokazao zašto nosi titulu najboljeg repera u regiji, kojeg je publika dočekala ogromnim aplauzom i pjevala svaku pjesmu s njim.



- Svirati u Nacionalnom parku i družiti se s ljudima u ovakvoj prirodi je stvarno neprocjenjivo. Ovo mjesto je nevjerovatno - riječi su Ede Maajke kojem ovo nije prvi nastup na OK festu.



U okviru drugog dana festivala održana je i sesija joge u prirodi za kampere kao i promocija knjige "Život s Idi(j)otima", autora Nenada Marjanovića dr. Frica, a na promociji su prisustvovali brojni fanovi benda, kao i momci iz benda "Dubioza Kolektiv".



Također, na Sensation Stageu nastupio je Đorđe Miljenović, koji je u totalno drugačijem izdanju predstavio novi materijal, nakon njega nastupili su "Bjesovi", a i Nipplepeople.



Vrhunac odlične atmosfere i dobrog provoda donosi i poslednji festivalski dan, koju počinje uz novosadski DJ Space Motion, a potom goste očekuju Vojko V i Let 3 kao i Pips, Chips & Videoclips, Partibrejkersi i škotska indie rock atrakcija Franc Ferdinand.



Poslednji festivalski dan publika će ispratiti uz Uroša Đurića na OK After partiju u OK kampu, saopćili su organizatori festivala.





(FENA)