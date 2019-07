U Novi Sad stigli su prvi ljubitelji "Exit"-a, ulice vrve od života i festivalskog uzbuđenja, kamp festivala primio je prve posjetioce i sve je spremno za naredna četiri dana proslave muzike i života.

Foto: Exit

Publiku, kako ističu organizatori, očekuje potpuno spektakularan izgled glavnih festivalskih bina, koje će biti "obučene" u boje "Exit" plemena, uz vrhunsku produkciju, za još jedno uspješno izdanje festivala.



Devetnaesto izdanje "Exit"-a počinje danas, a prvi festivalski dan nosi naziv "OPENS Day" u čast titule Omladinske prestonice Evrope koju ove godine proslavlja Novi Sad.



Jedno od najiščekivanijih imena ovogodišnjeg festivala svakako su britanski rok velikani "The Cure" koji na glavnu binu izlaze u 20.30 sati, pa organizatori svim posjetiocima preporučuje da dođu najmanje sat ranije na tvrđavu, jer se očekuju velike gužve na festivalskim ulazima koji se zbog ovog koncerta otvaraju već od 18.30 časova.



Na glavnoj bini festivala posjetioce već u 19.15 sati očekuje zagrijvanje uz sastav "65daysofstatic" koje je Robert Smit lično odabrao kao predgrupu za "The Cure".



Ceremonija otvaranja festivala tradicionalno je zakazana tačno u ponoć, a njen glavni motiv je “Peace on Earth, Peace with Earth” pa će biti upućen apel za promene na nivou cijelog čovječanstva sa jednim zajedničkim ciljem za sve - da spasimo život na planeti.



Nakon toga, posjetioce očekuje žurka na 40 bina i zona širom Petrovaradinske tvrđave, uz zvijezde kao što su Lost Frekvensis, Maseo Pleks, Šarlot de Vit, "The Selecter" i brojne druge, dok će, po mnogima, najjače veče u istoriji festivala u velikom stilu na mts Dance Areni zatvoriti najpopularniji DJ svih vremena, Karl Koks.



Odmah posle ceremonije otvaranja, glavnu binu će preuzeti belgijski hitmejker Lost Frekvensis, a nastaviće ruski dvojac "Filatov & Karas" i nakon njih Belgijanci "Two Pauz".



U 04.30 časova zakazano je zatvaranje glavne bine prvog festivalskog dana, uz DJ Pešta.



"mts Dance Arena" će predstaviti publici Iliju Ðokovica, a u ponoć prvi put istupiće tehno veteranka Monika Kruse, koja će napraviti pravu uvertiru za mladu Belgijanku Šarlot de Vit.



Usljediće nastup jedne od najvećih elektronskih zvijezda današnjice Masea Pleksa, a Arenu i "Exit" prvog dana festivala zatvoriće upravo Karl Koks nastupom koji počinje u 6 sati ujutru.



Između ta dva nastupa, u čast destogodišnjice otkako su Karl Koks i "Green Velvet" nastupili zajedno i priredili jednu od najvećih žurki u istoriji svetske elektronske muzike, ove će godine Koks nastupiti zajedno sa Pleksom u back2back nastupu od 5 do 6 ujutru.



Na "Addiko Fusion" bini publiku očekuju rokenrol sastav "Mac Tire", Slovenka Raiven, Novosađani "Samostalni referenti", britanska ska grupa "The Selecter", sarajevska trojka "Helem nejse", balkanska "rep kraljica" Sajsi MC, reperi "Bad Copy".



Za sve kupce četvorodnevnih ulaznica zamjena vaučera za festivalske narukvice je u toku, a dnevne ulaznice biće u prodaji tokom dana na prodajnim mjestima festivala po cijeni od 4.490 dinara za parter i 4.990 dinara za fan pit za četvrtak, 4. jul, 3.590 dinara za petak i subotu i 2.990 dinara za nedelju, 7. jul, dok će od 18 časova biti dostupne samo na kapijama festivala po višoj cijeni.





(24sata.info)