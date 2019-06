Na ovogodišnjem sedmom izdanju Mostar Summer Festa koji se otvara večeras i trajat će tri dana u industrijskoj zoni Grada Mostara nastupit će preko 28 izvođača iz BiH i regije.

"Ove godine najbitnija je vijest da se Festival produžio s dva na tri dana trajanja tako da smo posjetiteljima omogućili još jedan dodatni dan zabave. To je bio logičan slijed događanja, jer od samih početaka pokušavamo ubaciti neke inovacije i dizati Festival na jednu veću razinu", izjavio je ranije direktor Festivala Niki Radić.



Istaknuo je kako je taj treći dan i više nego jedna razina jer su time produžili boravak turista u Mostaru što je od velikog značaja za Mostar i Hercegovinu, ali i BiH, i pritom dodao kako je ovogodišnje sedmo izdanje Festivala daleko najjače po izvođačima do sada.



Tako će na main stageu posjetitelji moći uživati uz Hladno Pivo, Vojku V, Partibrejkerse, Elemental, Krešu Bengalku i mnoge druge, a na e-MOtion stageu mnogi partjaneri mogu uživati do sitnih sati uz Insolate, Iliju Đokovića, Iliju Rudmana, LAG, TKNO i mnoge druge regionalne zvijezde.



Ovogodišnji festival će, kako su naveli organizatori, biti i na najvećoj produkcijskoj razini do sada jer će festivalska chill-out zona biti daleko najbogatija i najveća do sada, a neće nedostajati ni adrenalinskog sadržaja.



Summer Fest održavat će se 27.,28. i 29. lipnja u industrijskoj zoni Grada Mostara.



Mostar Summer Fest je glazbeni festival koji u tri dana trajanja okuplja najvažnija imena regionalne glazbene scene različitih urbanih žanrova: od rock, alt rock, pop, alt pop, hip hop, trap, reggae, funk, punk, crossover, pa sve do electro izričaja.



Festival je zamišljen kao cjelodnevno urbano kulturno događanje uz naglasak na večernje koncerte s ciljem da obogati kulturnu scenu grada Mostara kao centra Hercegovine.



