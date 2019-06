Na ovogodišnjem sedmom izdanju Mostar Summer Festa koji će se održavati 27.,28. i 29. juna u industrijskoj zoni Grada Mostara nastupit će preko 28 izvođača iz BiH i regije, priopćili su organizatori u srijedu na konferenciji za novinare.

Foto: Fena

"Ove godine najbitnija je vijest da se Festival produžio s dva na tri dana trajanja tako da smo posjetiteljima omogućili još jedan dodatni dan zabave. To je bio logičan slijed događanja, jer od samih početaka pokušavamo ubaciti neke inovacije i dizati Festival na jednu veću razinu", izjavio je direktor Festivala Niki Radić.



Istaknuo je kako je taj treći dan i više nego jedna razina jer su time produžili boravak turista u Mostaru što je od velikog značaja za Mostar i Hercegovinu, ali i BiH, i pritom dodao kako je ovogodišnje sedmo izdanje Festivala daleko najjače po izvođačima do sada.



Tako će na main stageu posjetitelji moći uživati uz Hladno Pivo, Vojku V, Partibrejkerse, Elemental, Krešu Bengalku i mnoge druge, a na e-MOtion stageu mnogi partjaneri mogu uživati do sitnih sati uz Insolate, Iliju Đokovića, Iliju Rudmana, LAG, TKNO i mnoge druge regionalne zvijezde.



"Što se tiče lineupa mi se svake godine trudimo dovesti ponešto za svačiji glazbeni ukus, tako da ove godine imamo preko 28 izvođača na dva stagea i prema dosadašnjim reakcijama na društvenim mrežama mogu reći da smo pogodili s lineupom i odaziv je stvarno super", kazao je Radić.



Mostar Summer Fest će, navode organizatori, biti i na najvećoj produkcijskoj razini do sada, jer će festivalska chill-out zona biti daleko najbogatija i najveća do sada, a neće nedostajati ni adrenalinskog sadržaja.



Organizatori su pripremili i različite promotivne akcije ulaznica za Festival.



Do kraja tjedna, u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, osigurane su svim studentima promotivne festivalske ulaznice po promotivnim cijenama od 30 maraka, koje se mogu kupiti do petka.



U tijeku je i nova promotivna akcija po imenu "3 dana, 3 lokacije, 3 ulaznice + 1 gratis!", gdje se od četvrtka (20.6.) do subote (22.6.) na lokacijama mostarskih caffe barova (Jazzy bell, Tecó i Shankly's Pub), mogu kupiti četiri festivalske ulaznice po cijeni od 135 KM, čime se osigurava ušteda od 45 maraka, jer je četvrta ulaznica besplatna.



Inače, festivalske ulaznice se u pretprodaji mogu kupiti do srijede, 26. lipnja, po cijeni od 45 maraka, dok su jednodnevne ulaznice, po cijeni od 20 maraka. Na same dane Festivala neće biti moguće kupiti festivalsku ulaznicu, nego samo jednodnevnu. Ulaznice se mogu kupiti i online preko sustava kupikartu.ba i info-pultu Mepas Malla, priopćili su organizatori.



(FENA)