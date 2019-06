Ovogodišnji EXIT po gotovo svim parametrima nadmašit će sva prethodna izdanja u dvodecenijskoj historiji najvećeg festivala na ovim prostorima. Jedan od rekorda bit će i broj posjetilaca iz zemalja nekadašnje Jugoslavije, koji su se upravo na Exitu prvi put masovno okupili poslije sukoba iz devedesetih godina prošlog vijeka, saopćili su organizatori.

U vrijeme kada su učestali pokušaji da se diskredituje svaka društvena aktivnost na polju saradnje i uspostavljanja normalnog saživota u regionu, mladi sa svih strana odgovaraju u svom stilu - konkretnim akcijama. Pored Hrvatske, iz koje na EXIT stiže rekordnih 5.000 posjetilaca, rekorde će zabilježiti i posjeta iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, što EXIT čini najznačajnijim okupljanjem mladih u našem regionu.



Kolosalno zdanje iz 18. vijeka postalo je planetarno slavno zajedno s festivalom, a od ove godine nosit će i neformalno ime "Tvrđava mira" zahvaljujući umjetničkoj instalaciji čuvene Yoko Ono koja je s Exitom, kao jedinim velikim svjetskim festivalom nastalim iz društvenog aktivizma, uspostavila saradnju iz obostrane želje da udruže snage u mirovnim projektima.



Osnivač Exita Dušan Kovačević kaže da je sa festivalima u regionu i razmjenom ljudi iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije doživio nešto što su bili studentski snovi cijelih generacija.



- Teško mi je da objasnim kako smo se osjećali izolovano jedni od drugih u vrijeme prije Exita. Kao da je neko uradio nešto protiv same prirode, protiv svih ljudi na ovim prostorima, jer je nama mladima u to vrijeme zabranio da se družimo sa ljudima koji govore isti jezik, slušaju istu muziku, imaju iste snove. Ali kako mogu da nas zaustave da idemo na Jadran ili EXIT, na Jahorinu ili Baščaršiju, na Bled ili Ohrid? Kada smo se konačno 2001. ponovo okupili na Petrovaradinskoj tvrđavi, kao da je dio normalnog života opet krenuo da teče - izjavio je Kovačević.



Pored mladih ljudi, novosadski festival je u prethodnih devetnaest godina bio i najznačajnije okupljanje muzičara iz cijelog regiona, pa su tako na Exitu do sada više puta nastupili Dubioza kolektiv, Hladno pivo, Josipa Lisac, Vlatko Stefanovski, Darko Rundek, Goran Trajkoski, Pips, Chips & Videoclips, Kiril Džajkovski, Damir Urban, Zoster, Rambo Amadeus, Let 3, Massimo, Lollobrigida, DST, i gotovo svi važniji regionalni izvođači i brojni demo bendovi. Ove godine nije ništa drugačije pa su tu Krešo Bengalka, Vojko V, Svemirko, Atlas erotika, Helem Nejse, Elvis Jackson, Krankšvester, ABOP, Kuku$, High5, Who See, Frenkie, Kontra i Indigo, After Affair, Ana RS, Raiven i brojni drugi izvođači iz cijelog regiona koji će svirati pred publikom iz preko 90 zemalja svijeta na Petrovaradinskoj tvrđavi.



Prvi gosti na Exit stižu već početkom jula, novosadski hoteli su već sedmicama rasprodati, dok je ograničena količina smještaja ostala u EXIT kampu i privatnim apartmanima. Na Petrovaradinskoj tvrđavi se uveliko obavljaju radovi na podizanju oko 40 bina i zona širom festivalskog prostora, čiji će kapacitet ove godine biti dodatno proširen.



Petrovaradinsku tvrđavu od 4. do 7. jula pohodiće neka od najaktuelnijih imena, ali i žive legende svjetske scene, među kojima su rok titani The Cure, te Greta Van Fleet, Carl Cox, Skepta, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, The Chainsmokers, Desiigner, Lost Frequencies, Chase&Status i Dub FX, IAMDDB, Sofi Tukker, Tom Walker, Maceo Plex, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J, Phil Anselmo & The Illegals, Tarja Turunen, 65daysofstatic, The Selecter, Peter & The Test Tube Babies, Whitechapel, Atheist Rap, Arcturus, Total Chaos i mnogi drugi.



