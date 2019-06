Grad na Neretvi ponovo će 20. i 21. jula upaliti svjetla pozornice za majstore vrhunskog bluesa i rocka.

Foto: 24sata.info

Priča koja se već sedamnaest godina kotrlja do sada je, pored ostalih, predstavila: Big Brother & The Holding Company, Anu Popović, Snowy White, Ten Years After, Coco Montoya, Dr. Feelgood, Lucky Peterson i mnoge druge.



I ovaj put ljubitelji istinskog muziciranja će doći na svoje, pored američke gitarske blues zvijezde Doyle Bramhalla, inače člana Eric Clapton Band, vidjet ćemo i nastup švedskog gitarskog virtuoza Paulo Mendonce.



Pažnju plijene i nastupi beogradskog Dr. Project Point Blank, koji su prije 17 godina podigli zavjesu prvog izdanja ovog festivala, te nastupi nagrađivanog hrvatskog autora Tomislava Golubana sa svojim bendom i izvrsnih slovenačkih Prismojeni Profesorji Bluesa.



17. Mostar Blues & Rock Festival, program:



20.7.'19. - MC Pavarotti



Keegan McInroe (USA)



Mors Rumors (BiH)



Tomislav Goluban Band (CRO)



Paulo Mendonca (SWE)



21.7. '19 – MC Pavarotti



Dr. Project Point Blank (SRB)



Prismojeni profesorji bluesa (SLO)



Doyle Bramhall II (USA)



Zbog velikog zanimanja i ograničenog broja mjesta, direkcija Mostar Blues & Rock Festivala je odlučila u pretprodaju pustiti dnevne i festivalske ulaznice.



Cijena dnevne ulaznice je 20, a cijena festivalske 30 maraka.



Organizatori napominju da je broj ulaznica ograničen i da će se moći kupiti u pretprodaji do isteka ograničene količine.



Pretprodaja se vrši online putem mreže kupikartu.ba, te fizički u poslovnicama mreže kupikartu.ba u BiH.



(FENA)