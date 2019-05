Jedan od najjačih hevi spid metal bendova iz Švedske - Enforcer, prije nekoliko dana je objavio obradu pjesme poznate grupe Divlje Jagode.

Foto: Instagram - 24sata.info

Enforcer, koga će ljubitelji žestokog zvuka imati prilike da gledaju i slušaju na Explosive bini ovogodišnjeg Exit festivala, obradio je pjesmu "Let na drugi svijet", koja se u njihovoj verziji zove "To Another World".

Originalna pjesma potiče sa albuma "Vatra", koji je objavljen 1985. godine.

Numera "To Another World" će se naći na novom albumu, koji Enforcer priprema za japansko tržište.

(b92)