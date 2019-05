U sarajevskoj Vijećnici danas je održan gala koncert završnice projekta "Muzički dijalog za 10" implementiranog uz podršku UN-ove platforme "Dijalog za budućnost", zajedničke inicijative UN-a i Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu je, kako je kazala prodekanesa za koncertne aktivnosti Belma Šarančić-Nahodović, tokom februara i marta ove godine implementirala projekt "Muzički dijalog za 10" koji je osmišljen radi podizanja svjesnosti i zastupljenosti klasične muzike u lokalnim zajednicama u kojima je nužna dublja uključenost i komunikacija umjetnika sa publikom.



- Obišli smo devet muzičkih škola u devet bh. gradova (Doboj, Banja Luka, Brčko, Tuzla, Bijeljina, Travnik, Bugojno, Mostar, Trebinje) i u svakom od njih održali masterclassove od naših profesora i saradnika, javne tribine sa đacima, te devet cjelovečernjih koncerata sa besplatnim ulazom – kazala je Šarančić-Nahodović.



Prema njenim riječima, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, kao najstarija visokoobrazovna muzička institucija BiH, nosi breme odgovornosti da svoje djelovanje mora proširiti, ne samo na području Sarajeva gdje je sjedište, nego i na području cijele BiH. Samim tim, kako je dodala Šarančić-Nahodović, đaci kroz ovaj projket imaju priliku da se upoznaju sa svojim mogućnostima i budućim prilikama.



- Također, kroz projekt smo omogućili našim studentima i saradnicima nastupe u devet bh. gradova čime su stekli iznimno bitnu koncertnu praksu - navela je Šarančić-Nahodović dodajući da su radili sa 300 đaka muzičkih škola i da je te koncerte posjetilo više od 1.200 ljudi.



Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Geeta Narayan je kazala da platforma "Dijalog za budućnost" radi na povezivanju ljudi, a koordiniraju je agencije UNICEF, UNESCO i UNDP.



- Cjelokupna svrha podrške UN-a ovom projektu jeste to što mi želimo podržati inovativne incijative. Želimo podržati one inicijative koje će doprinijeti zbližavanju ljudi, u ovom slučaju zbližavanju mladih ljudi, muzičara, umjetnika i to iz svih dijelova BiH. Odabrali smo muziku zato što je muzika nešto što ujedinjuje različite zajednice, kulture i društva - kazala je Narayan.



Na gala završnici projekta odabrani đaci, učesnici masterclassova su zajedno sa studentima i saradnicima Muzičke akademije održali koncert. Posebno za tu priliku, kompozitori Dino Rešidbegović i Hanan Hadžajlić su iskomponirali djelo "Transcultural etude", a na programu su bila i djela J. S. Bacha, W. A. Mozarta, S. Rahmanjinova, J. Tiensuua...



Koncert je ujedno održan i povodom proslave 70 godina Univerziteta u Sarajevu i Dana osnivanja Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.







