Bruce Springsteen svoj novi solo album "Western Stars" neće objaviti prije 14. juna, pri čemu je publika imala priliku čuti samo jednu pjesmu s njega, ali Boss je već napisao hrpu stvari za novi album E Street Banda nakon čega bi trebala uslijediti turneja.

Bruce Springsteen / 24sata.info

Tu je vijest Springsteen podijelio s Martinom Scorseseom na Netflixovom promotivnom događaju u Los Angelesu, objavio je časopis Rolling Stone.



Prošlo je oko sedam godina bez da sam napisao išta za E Street Band, rekao je Springsteen.



"Nisam mogao ništa napisati za bend. I rekao sam: Pa, naravno...više nikad nećeš biti u stanju to ponovno napraviti."



A onda, nastavio je, prije oko mjesec dana napisao sam materijal za gotovo cijeli album.



"Inspiracija je došla...Mislim, znam odakle je došla, ali istovremeno je došla ni od kuda. I, znaš, to je baš dobro. Imao sam oko dvije sedmice te male dnevne posjete, i bilo je baš lijepo. Čini te tako sretnim, pomisliš: Ipak nisam sjeb..n, zar ne? Bit će još jedna turneja!", rekao je Springsteen.



Springsteenov posljednji album s novim materijalom bio je Wrecking Ball iz 2012., gdje su na svega nekoliko pjesama svirali članovi E Street Banda, prenosi Hina.



Zadnji album snimljen kompletno s E Street Bandom bio je Working on a Dream iz 2009.



Bend nije nastupao na koncertima od završetka turneje The River početkom 2017. Springsteen je ranije rekao da ove godine neće imati turneju s E Street Bandom.



Još se ne zna planira li ići na samostalnu turneju povodom izlaska albuma Western Stars.





(FENA)