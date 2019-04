U godini kada se obilježava 35 godina od izlaska kultnog albuma prvijenca "Das ist Walter", grupa Zabranjeno pušenje najavila je veliki koncert u zagrebačkom Domu sportova za 19. oktobar.

Arhiv / 24sata.info

Organizatori navode da debitantsko izdanje "Das ist Walter" iz 1984. i danas nosi težinu izuzetnog temelja koje je Zabranjeno pušenje instant vinulo u zvijezde. Album je naziv dobio po filmu "Valter brani Sarajevo", a uvodna pjesma upravo je tema iz istoimenog filma.



U početku izdan u malom tiražu, na kraju je prodan u rekordnih 100.000 primjeraka, što je premašilo očekivanja početnog tiraža za čak 30 puta. Iste godine bend kreće na turneju od 60 koncerata po najvećim dvoranama u Jugoslaviji, te ubrzo postaju najveća rock atrakcija.



Teme poput korupcije i iznuđivanja (u pjesmi "Abid"), izgubljene ljubavi ("Selena"), action kina 80ih ("Kino Prvi maj"), bunt protiv podjele uloga u svijetu ("Neću da budem Švabo") i danas su blistavi hitovi s prvijenca gdje se svakako među najuspješnije klasike ubrajaju "Šeki's on the road again" i "Zenica blues" čiji je uvod "Pamtim to kao da je bilo danas" donio hladnu uličnu mudrost kao kontrast inače vedrom albumu.



Svirajući na relaciji od angažiranog punka do rocka s utjecajima folka, trube i saksofona grupi su također davali jedinstven zvuk.



Prvijenac kao povod za veliki zagrebački koncert još jednom će podsjetiti zašto je Zabranjeno pušenje jedan od omiljenih rock bendova te koliko je upravo taj album i značaj Waltera kao heroja Sarajeva bio ključan za sazrijevanje mnogih generacija, kako intelektualno, tako i muzički, najavili su organizatori.

(FENA)