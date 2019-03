Rolling Stones odgodili su predstojeću turneju po Sjevernoj Americi kako bi Mick Jagger mogao biti podvrgnut medicinskom tretmanu.

Foto: 24sata.info

- Izvinjavam se svim našim fanovima u Americi i Kanadi koji su kupili ulaznice. Zaista mrzim što sam vas ovako iznevjerio - objavio je 75-godišnji frontman banda na društvenim mrežama u subotu.

- Duboko sam razočaran zbog odgode turneje, ali ću raditi veoma naporno kako bi se vratio na binu što je moguće ranije - piše Jagger.

Portparol legendarnog britanskog rock banda objavio je na Twitteru kako se očekuje da se Jagger "potpuno oporavi", ali nije pojasnio njegovo zdravstveno stanje.

Sjevernoamerički dio njihove svjetske turneje No Filter trebao bi početi u Miamiju 20. aprila.

Band, osnovan u Londonu u ranim 1960-im, objavio je desetke albuma i postigao je svjetski uspjeh hitovima kao što su "(I Can't Get No) Satisfaction," "Brown Sugar" i "Start Me Up", prenosi dpa.

(FENA)