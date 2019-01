Jedan od najvoljenijih pjevača našeg podneblja Massimo Savić održat će veliki koncert 30. marta 2019. godine u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu.

arhiv / 24sata.info

Nakon prošlogodišnjeg koncerta u Bosanskom kulturnom centru, a koji je rasprodan skoro mjesec dana prije održavanja Massimo se odlučio za veću dvoranu kako bi svi njegovi fanov i mogli doći do ulaznica.



Massimo je za svoju sarajevsku publiku pripremio sjajan repertoar hitova iz svih svojih muzičkih epoha, od Dorian Gray faze i kultnih pjesama poput "Sjaj u tami" i "Stranac u noći", pa sve do hitova "Suze nam stale na put", "Iz jednog pogleda“, "Zar više nema nas", "Ispod nekog drugog neba", "Kladim se na nas“ i hita "1 dan ljubavi“, „Nisam spreman“ itd.



Podsjećamo, Massimo je i prije dvije godine održao koncert u ovoj dvorani, gdje je napravio sjajnu atmosferu, a veliku dvoranu u intimni prostor.



Ulaznice su u prodaji po cijenama od 15 do 50 KM (koliko koštaju VIP), možete ih kupiti na siteu kupikartu.ba, platou Skenderija i BKC-u.

(Klix)