Kao i svake godine, najveći turistički centri u regiji za doček 2019. godine na otvorenom spremaju bogat kulturno-zabavni program, javlja Anadolu Agency.

U Beogradu će u novogodišnjoj noći 31. decembra na 1. januara nastupiti pevači Saša Kovačević i Haris Džinović, kao i bendovi Bajaga i instruktori i Dejan Petrović Big bend.



Manifestacija "Beogradska zima" trajaće do 31. januara, a muzički program za doček traje tri dana - 30. i 31. decembra, kao i 1. januara ispred Skupštine Srbije.



- Bajaga, Džinović, Hari Mata Hari -



Na sam doček pevaće Saša Kovačević od 21 čas, potom od 22,15 časova slede Bajaga i instruktori. Dvadesetak minuta pred ponoć, počeće nastup Harisa Džinovića, a potom će publiku zabavljati Dejan Petrović Big Bend.



Prvog dana 2019. godine, na programu od 14 sati će biti koncert klasične muzike, a zatim i nastupi Raste, Gramofondžija, Senidah i Disciples.



U Sarajevu će u novogodišnjoj noći nastupiti grupa Hari Mata Hari.



Gradska uprava i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, koje organiziraju doček na otvorenom, ove godine su odlučili da taj događaj, umjesto na Trgu Bosne i Hercegovine, bude održan u Titovoj ulici, kod spomenika "Vječna vatra". Prije ovoga će ispred Sarajevske katedrale održan je koncert klasične muzike.



Sarajevske gradske vlasti, koje su prethodnih godina u glavni grad BiH dovele zvijezde poput Dine Merlina i Zdravka Čolića, i na ovogodišnjem dočeku Nove godine očekuju veliki broj građana Sarajeva i turista iz zemlje i regije.



Naredne večeri, 1. januara, na istom mjestu nastupit će grupa "Bombaj štampa".



- Bogata ponuda crnogorskog primorja -



Crna Gora je godinama destinacija najboljeg prazničnog provoda u regionu. Tako će biti i ove godine, jer će na trgovima širom Crne Gore 31. decembra nastupiti neke od najvećih muzičkih zvijezda regiona.



Gradovi na crnogorskom primorju Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Bar obezbijedili su značajna finansijska sredstva, kako bi 2019. godinu dočekali uz najveće muzičke zvijezde regiona.



Zahvaljujući spektakularnim dočecima na otvorenom uz atraktivne izvođače, veseloj atmosferi na ulicama, u hotelima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima, Crna Gora se pozicionirala kao destinacija najboljeg prazničnog provoda u regionu.



Crnogorska metropola turizma Budva i ove godine će biti u centru domaće i regionalne javnosti kada je novogodišnji doček u pitanju. Na trgu ispred zidina Starog grada novogodišnji program počinje 28. decembra. Novu 2019. godinu posjetioci u Budvi dočekaće uz pjesme jedne od najvećih muzičkih zvijezda Balkana, Dine Merlina.



U Kotoru je novogodišnji program počeo 30. decembra. Zvijezde novogodišnje večeri biće Damir Urban, Darko Rundek, Bombaj štampa i M.O.R.T.



U organizaciji Turističke organizacije i Opštine Herceg Novi, pripremljen je višednevni muzički program sa bogatim pratećim sadržajima. Program je prilagođen različitim muzičkim ukusima, pa je 30. decembra nastupila splitska pop pjevačica Jelena Rozga, dok je za 31. decembar rezervisan nastup za beogradsku rok grupu "Riblja čorba". Prvog dana 2019. godine nastupiće jedna od najvećih domaćih muzičkih zvijezda Sergej Ćetković.



U Tivtu zvijezda novogodišnje noći biće Željko Joksimović, dok će 1. januara 2019. nastupiti Lepa Brena. U Baru, na gradskom trgu, 31. decembra nastupiće Sergej Ćetković.



Glavni grad Crne Gore - Podgorica, još uvijek nije objavio program dočeka Nove godine. Ranije ovog mjeseca, gradonačelnik Ivan Vuković kazao je da će doći do promjene dosadašnje prakse, koja je podrazumijevala da novogodišnji program traje dva dana, već je najavio da će to biti duže.



- Priština slavi uz "Čekaj na Trgu" -



Stanovnici Prištine i svi koji se odluče dođu u glavni grad Kosova za doček Nove godine imaće priliku da uživaju u koncertu na otvorenom, koji organizuje Opština Priština.



Koncert pod nazivom “Čekaj na Trgu” biće održan na Trgu Zahir Pajaziti u centru Prištine 31. decembra sa početkom u 22 sata, a nastupiće kosovske pop i rok zvezde, među kojima Lendri Vula, Flaka Krelani, Dren Abazi i Zig zag orkestar, Xuxi, James i drugi.



U novu 2019. godinu tradicionalno će se ući velikim vatrometom.



U Zagrebu će brojni turisti koji budu u posjeti ovom gradu u Novu godinu, ukoliko je dočekuju na otvorenom, ući uz bogate kulturno-umjetničke i gastronomske sadržaje koje nudi u regiji i šire poznata manifestacija Advent u Zagrebu.



Uži centar grada ugostio je adventske programe i ove godine, a dio svega toga bit će i doček Nove godine uz dobru glazbu i veselu atmosferu.



