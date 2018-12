Scenu za Eurosong 2019., koji će biti održan u Tel Avivu, ponovo je dizajnirao Florian Wieder, inače jedan od najpoznatijih scenskih dizajnera.

Wieder je do ovog momenta pet puta dizajnirao pozornicu za Eurosong, a ovaj istaknuti televizijski producent je nedavno imao zadatak da osmisli i izgled šeste scene.



Pozornica će imati oblik dijamanta, a ispred scene u sali ''Expo Tel Aviv: The New Pavilion 2'' bit će najmanje 7.500 sjedećih mjesta i poseban prostor za publiku koja će stajati, piše "Eurovision World".



Naime, u dosadašnjoj karijeri Florian Wieder je 16 puta dizajnirao scenu za MTV Awards, pozornicu za ''America's Got Talent'' i ''Britain's Got Talent'', Eurosong u Lisabonu, Kijevu, Beču, Bakuu i u Dizeldorfu, kao i za neke austrijske šou programe.







