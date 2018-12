U 2018. godini pjevač Neno Murić imao je dosta uspjeha i pamtiće je samo po lijepom.

Foto: NN

Publiku je obradovao novim pjesmama "Ukrao sam je" i "Na tvojoj strani jastuka", te spotom za autorsku pjesmu "Ti si ono najbolje". Imao je veliki broj nastupa po BiH, ali i inostranstvu.



"Radio sam puno, okupio ekipu odličnih saradnika i priveo kraju drugi studijski album, koji će se, ako sve bude kako sam planirao, naći na tržištu početkom 2019. godine. Karijeru sam od početka gradio studiozno, korak po korak. Imam kontinuitet i za sada je to najvažnije. Godinu ću pamtiti po sjajnim nastupima u Švicarskoj i Istanbulu, zatim, po odličnim koncertima na trgu u Zenici i u vrijeme Sarajevo Film Festivala. Posljednje, kao šlag na torti, došle su decembarske korporativne zabave, a obilovale su nevjerovatnom energijom i raspoloženjem" kaže Neno Murić.



Popularni pjevač ističe da postoje ljudi koji prate njegovu karijeru od samih početaka i oni su mu velika podrška.



"Publika je uvijek željna novih pjesama. Posebno se raduju kada snimim neku autorsku pjesmu. Tako je bilo sa 'Ti si ono najbolje', gdje potpisujem tekst, a pjesmu sam posvetio pokojnom Tošetu Proeskom. Nadam se da će brzo doći i do saradnje sa Željkom Joksimovićem.



Dobre reakcije izvazvala je Nenina obrada pjesme "Ako te pitaju" koju u originalu izvodi Petar Grašo.



"Ovu pjesmu su mi često mladenci tražili za prvi ples. Tako sam došao na ideju da je snimim uz pratnju na klaviru. Istina, vrlo lijepo je prošla kod publike i ljudi su je počeli na neki način vezati za mene. Uvijek mi je bio simpatičan dalmatinski izgovor, pa sam istinski uživao dok sam je pjevao. Postoji ideja da se prepjeva neka naša stara pjesma. Tako da prednost dajem domaćoj muzici, u odnosu na stranu. Zaista neke pjesme su zahvaljujući dobrim prepjevima postale veoma popularne", ističe Neno.



Novu godinu, kao i većinu prethodnih, dočekat će radno. Ovaj put družit će se sa brojnim Sarajlijama, ali i turistima koji su rezervisali svoja mjesta u hotelu "Radon plaza".



"Ove godine sam dobio preko deset ponuda za novogodišnji nastup. Od Beča, Sidneja do Beograda. Odlučio sam se za Sarajevo, jer Novu godinu želim provesti uz svoje prijatelje i ljude koji me vole i koje volim. Mom bendu su se priključili sjajni muzičari, koji su donijeli novu energiju. Što se tiče novogodišnjeg repertoara, akcenat će biti na vesele pjesme i dobro raspoloženje", kaže Murić.





(NN)