Ovogodišnja sezona RTL-ovog muzičkog showa "Zvijezda" u petak navečer je doživjela kulminaciju proglašenjem pobjednika, a za najbolju je izabrana bh. pjevačica Ilma Karahmet koja je dobila i nagradu od 100.000 kuna.

Ilma Karahmet / 24sata.info

Ilma, koja je postala regionalno poznata nakon učešća u "X Factoru" prije pet godina, večeras je osvojila simpatije žirija i publike i tako u hrvatskom TV showu odnijela titulu pobjednice te sumu novca koju će, kako je najavila, uložiti u svoju karijeru.



Karahmet je večeras prvo izvela pjesmu "Hurt" (Christina Aguilera) i rasplakala članice žirija Ninu Badrić i Andreu Andrassy te dobila maksimalnih 25 poena od petočlanog žirija kojeg su, pored navedenih dama, još činili Jacques Houdek, Tonči Huljić i Petar Grašo.



"Zvijezda je rođena i ona se zove Ilma", poručila je Badrić, dok je Tonči Huljić dodao da i ostali takmičari odlično pjevaju, ali istakao da Ilma može pjevati sve.



"Svaki put kad pomislim više me ne može iznenaditi, ona iznenadi", rekao je Huljić.



Za drugu numeru odabrala je pjesmu Marije Šerifović "Molitva" koju je izvela u duetu sa Jacquesom Houdekom i ponovo dobila maksimalan broj bodova.



"Bravo, bravo, bravo...", čulo se iz publike i žirija nakon druge pjesme.



"Bila si jednako dobra kao Jacques", kazala je Andrea, a Tonči je dodao da su u njenom glasu bile sve nijanse koje pjesma "Molitva" zahtijeva.



Za kraj, u superfinalu među troje takmičara, je otpjevala pjesmu Celine Dion pod nazivom The Power of Love i ponovo oduševila sve koji prate ovo muzičko takmičenje i Ilminu karijeru.



Pored Ilme u finalu su se našli i Lorena Bućan, Roko Blažević, Renato Zahirović i Noa Rupčić.



Kandidati su kroz cijeli period takmičenja prošli različite zadatke, a žiri je imao mnogo posla kako bi odabrao najbolje koji su ušli u samo finale. Pored glasovnih sposobnosti gledali su se i svi ostali detalji koji jednu osobu na sceni čine zvijezdom.



"Dvije i po hiljade prijavljenih kandidata, pet članova žirija, stotinjak audicijskih nastupa, četiri mentorska tima, napete međusobne vokalne borbe, grupni nastupi i dueti s mentorima – iza ovogodišnjih takmičara brojni su izazovi koje su uspješno prošli samo oni najbolji, a i sam žiri priznaje kako su tijekom posljednjih nekoliko mjeseci morali donijeti uistinu teške odluke", naveli su organizatori.



U finalnoj emisiji kandidati su morali proći tri kruga. U prvom djelu emisije otpjevali su duete sa svojim mentorima, ali se predstavili i solo nastupom, i to onim pjesmama za koje smatraju da su ih najbolje izveli tokom showa. Nakon što je žiri dodijelio svoje ocjene, troje kandidata su postali superfinalisti, odnosno prošli u završni krug, pjevajući novu pjesmu po svom izboru, nakon čega je žiri donio konačnu odluku, prenosi Klix.



(24sata.info)