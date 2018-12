Iza britanskog muzičara Eda Sheerana je veoma uspješna godina u kojoj je zaradio više nego ijedan muzičar u posljednjih 30 godina, piše magazin Variety.

Arhiv / 24sata.info

Pollstar, poznata publikacija muzičke industrije koja prati koncertnu produkciju i njene prihode, objavila je godišnji izvještaj koji prikazuje koji pjevač je zaradio najviše od koncertne turneje u 2018. godini.



Na vrhu njihove liste je turneja "Divide" kojom je Ed Sheeran ove godine zaradio 378 miliona eura. Naime, u protekloj godini Sheeran je prodao 4.860.482 ulaznica u 53 grada u kojima je održao 94 nastupa. To znači da Sheeran zarađuje malo više od milion eura po danu.



Iza Eda Sheerana na ovoj ljestvici su Taylor Swift koja je od turneje "Reputation" ove godine zaradila 345 miliona dolara i Jay-Z i Beyonce koji su turnejom "On the Run II" zaradili 254 miliona dolara.

(Klix)