Grupa "Van Gogh" je poslije punih pet godina od izlaska posljednjeg studijskog ostvarenja predstavila pjesmu "Za suze nema vremena", koja će se naći na desetom albumu "More bez obala".

Frontmen poznatog benda Zvonimir Đukić Đule u razgovoru za "Nezavisne" ističe da album "More bez obala" donosi talas zvučne svježine kroz deset beskompromisnih novih pjesama, jakog energetskog naboja, uz pečat prepoznatljive vangogovske poetike. Pjesma koja najavljuje ovaj album "Za suze nema vremena" po Đuletovim riječima ima jak tekstualni naboj kao i kompletan album, koji će biti premijerno predstavljen 13. februara.



"Celi album 'More bez obala' tretira tu pustinju u našim dušama i tu neku dilemu da li je teže pustinji u našoj duši ili čoveku u pustinji. To je negde tematika, a prvi singl koji najavljuje album 'More bez obala' je pesma 'Za suze nema vremena', koja nekako natera čoveka da sve ono što nije lepo ostavi iza sebe i da shvati da može da živi hiljadu godina, ali da živi kako valja jedan dan. Milion godina živiš, a ne preživiš jedan dan kako valja. Ostaviti sve ružno iza sebe i staviti osmeh na lice i zagrliti najmilije, familiju i sve one ljude koje volite i ponovite glasno pred svima da za suze nema vremena", rekao je Đule.



Za novi album poznati muzičar ističe da je to najhrabriji korak grupe "Van Gogh".



"Posle svih onih devet krugova ludila, ovo je neki novi početak, neki drugačiji 'Van Gogh' i neki hrabriji 'Van Gogh', neka vas pesma za 'Suze nema vremena', koja je prvi singl, ne zavara, ona ni na koji način ne oslikava sadržaj albuma i čak negde predstavlja drugi put. Iznenadićete se kada čujete album", poručio je Đule vjernim obožavaocima benda.



Inače, novi album "More bez obala" će imati 10 pjesama, jer brojevi jedan i nula, po riječima poznatog muzičara, simbolizuju neki novi početak.



"Deset novih pesama potpuno biranih od jako puno pesama koje sam napravio, dosta njih sam stavio u fioku i zaboravio na njih. Ovaj album ima jaku koncertnu kalorijsku vrednost, biće onako baš zadovoljstvo svirati te pesme na koncertu i jako je teško odlučiti se za set listu na novoj predstojećoj turneji, ali dosta iznenađenja se nalazi na albumu i ta neka svežina koju nosi 'Van Gogh' notnog i poetskog čini da ovo 'More bez obala' bude zapravo ugodno putovanje", rekao je Đule.



Zajedno s najavom novog albuma, bend "Van Gogh" najavljuje i regionalnu turneju, kojom će obići mnoge gradove.



"Radujemo se novoj turneji. Radujemo se susretu sa svim prijateljima, novim i starim. To će biti novo iskustvo za nas i način na koji smo osmislili turneju, koja će nositi isti naziv kao i album, nikad nije temljnije osmišljena i sadržajnije pripremljena", istakao je Đule.



Frontmen čuvenog sastava je iskoristio priliku da poželi srećne praznike čitaocima "Nezavisnih novina".



"U duhu naziva novog singla grupe 'Van Gogh', dragi ljudi, srećna vam Nova godina i svi predstojeći praznici. Sve ono što nije lepo za sećati se, ostavite iza sebe daleko i okrenite se ljudima koje volite, pomislite na lepe stvari jer život je zaista kratak i u njemu za suze nema vremena", poručio je Đule.





(Nezavisne)