Sinoć je u Rijeci Dino Merlin ponovo oduševio svojom neiscrpnom energijom i priredio show bez premca, a publika gromoglasnim ovacijama ispratila koncert od početka do kraja.

Arhiv / 24sata.info

Kako prenosi Novi list.hr, "nakon koncerta muzičkog čarobnjaka, niko nije mogao ostati ravnodušan zbog silne količine pozitivne energije u publici i još jednog neponovljivog izdanja slavnoga kantautora koji baš nikad ne 'omane' ".



Bio je to prvi Merlinov koncert u ovom gradu, a Dvorana mladosti bila je sedmicama unaprijed rasprodana i premala za sve one koji su htjeli posjetiti koncert ovog umjetnika u sklopu završnice svjetske turneje “Hotel Nacional”.



Od rasprodane Arene Zagreb i pulske Arene preko arena u Splitu, Varaždinu, Zadru i Osijeku, oborenog rekorda posjećenosti na Tvrđavi u Slavonskom Brodu i novogodišnjeg dočeka na Stradunu u Dubrovniku - svaki je susret Dine Merlina s hrvatskom publikom bio neponovljiv doživljaj. Ovaj put, u gradu poznatom po istančanom muzičkom ukusu i zahtjevnoj publici, Merlin je uspio osvojiti srca Riječana i još jednom potvrditi status jedne od najvećih muzičkih zvijezda iz ovog dijela svijeta.



Do kraja godine publiku čekaju još tri velika koncerta i to: Štokholm (15.12), Zlatibor (29.12) i spektakularni doček Nove godine 31.12. na glavnom trgu ispred starogradskih zidina u Budvi.







(Klix)