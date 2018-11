Agencija Ujedinjenih nacija za nauku i kulturu UNESCO u četvrtak je uvrstila novi muzički žanr u svoju kolekciju "nedodirljive kulturne baštine" vrijedne zaštite i promocije.

Ilustracija / 24sata.info

Doprinos reggae muzike "međunarodnom diskursu o temama nepravde, otpora, ljubavi i humanosti naglašava dinamiku elemenata muzike koja je istovremeno slavljenička, društveno-politička, senzualna i duhovna", navodi UNESCO.



Muzički stil koji potiče s Jamajke pridružio se listi kulturnih tradicija uvrštenih na UNESCO-ovu listu.



Reggae se pojavio u kasnim 1960-im iz jamajćanskih muzičkih žanrova ska i rocksteady, i također je crpio uticaj iz američkog jazza i bluesa.



Muzički stil brzo je postao popularan u Sjedinjenim Državama i u Velikoj Britaniji, gdje su se brojni jamajćanski imigranti doselili u godinama nakon Drugog svjetskog rata.



Reaggae je često slavljen kao muzika ugnjetavanih, čija se poezija bavi društveno -političkim temama, ugnjetavanjem i nejednakošću.



Reggae je također brzo povezan s rastafarijanizmom, koji se pripisivao bivšem etiopskom caru Haileu Selassiju i promovirao sakralno korištenje marihuane.



Singl iz 1968. godine "Do the Reggay" izvođača Toots and the Maytals bio je prva popularna pjesma koja je koristila ime muzičkog žanra, a Bob Marley i njegova grupa the Wailers stvorili su klasične hitove kao što su "No Woman, No Cry" i "Stir It Up."



Jamajka je prijavila reggae muziku kao kandidata za uvrštavanje na UNESCO-ovu listu u septembru na sastanku UN-ove agencije na Mauricijusu, gdje je razmotreno 40 prijedloga.



- Reggae je unikatno jamajćanski - izjavila je Olivia Grange, ministrica kulture te karipske zemlje, uoči glasanja.



- To je muzika koju smo mi stvorili i koja je prodrla u sve dijelove svijeta - kazala je ona, prenosi AFP.





(FENA)