Novi album 2Cellos "Let There Be Cello" izlazi 19. oktobra (Sony Music Masterworks/Menart), a na njemu se poznati duo “uhvatio” kultnih filmskih kompozicija.

“Uvijek kažemo da želimo srušiti predrasude o violončelu i granice između glazbenih žanrova. Ovaj album to pokazuje. Inspiraciju smo crpili iz svih izvora, od pop hitova pa do bezvremenske klasične glazbe, od klasičnog rocka pa do filmske glazbe. Ovaj album ima mnogo toga - uključujući i neke 2Cellos originalne pjesme. Nema pravila, samo neka bude violončelo”, poručuju 2Cellos.



Jučer su objavili spot za kompoziciju "Vivaldi Storm".



Spot je sniman u Hrvatskoj, a ni ovoga puta ne izostaje energična svirka, dinamična kamera i eksplozivna rasvjeta kako bi se dočarala drama.



“Volimo Vivaldijevu dramu pa smo pomislili kako bismo mogli unijeti 2Cellos oluju u jedno od njegovih najpoznatijih djela. Za spot smo trebali prikladno dramatičnu i prekrasnu lokaciju - našli smo je u kamenolomu blizu Pule. Ljeto traje, ali oluja dolazi”, kazali su.



Na novom albumu, Luka i Stjepan će nam se predstaviti i s dvije svoje originalne pjesme koje do sada nismo čuli, “Concept2,” i “Cadenza".



Od pop hitova i legendarnih pjesama, među ostalima su odabrali: “Perfect” (Ed Sheeran), “Despacito” (Luis Fonsi), “Eye of the Tiger” (Survivor), “Imagine” (John Lennon), “Hallelujah” (Leonard Cohen) Na albumu će biti i “Seven Nation Army,” (The White Stripes) koju su 2CELLOS odsvirali u finalu Lige Prvaka u Ukrajini.



Produkciju albuma uz 2Cellos, potpisuje i Filip Vidović.







(NN)