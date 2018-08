Glavni grad Bosne i Hercegovine i ove će godine u periodu od 10. do 17. augusta biti centar regije zahvaljujući 24. po redu Sarajevo Film Festivalu, kada će grad preplaviti pozitivna energija. Domaćini i turisti moći će uživati u nastupima brojnih poznatih izvođača i grupa, za sve ukuse i generacije.

Arhiv / 24sata.info

Noćni provodi neizostavan su dio festivalske groznice. Već je opće poznato kako Sarajevo ne spava za vrijeme SFF-a, jer gotovo svi lokali u gradu obogate svoje sadržaje za mnogobrojne goste. Provjerili smo šta je ove godine u ponudi.



Ovogodišnje festivalsko slavlje moglo bi početi noć ranije zahvaljujući koncertu koji će Jala Brat i Buba Corelli održati 9. augusta u dvorani "Mirza Delibašić".



Helem nejse otvara festival



Prvu noć festivala, 10. augusta, na Main Stageu programa Sarajevsko After Film će nastupiti Helem nejse u novom proširenom sastavu. Ovim koncertom poznati bh. hip hop sastav privodi kraju prvi dio "Dženo" turneje u sklopu koje su za mjesec i po odsvirali petnaest koncerata.



"Jedva čekamo susret sa sarajevskom publikom i čast nam je u ovom smislu otvoriti Sarajevo Film Festival", rekli su nam Čika Gaagara i Stihomir Klepić iz Helem nejse.



Sarajevo After Film će i ove godine biti održan u Domu mladih, a na dvije pozornice će od 10. do 16. augusta nastupiti 28 izvođača. Osim popularne grupe Helem nejse, na Main Stageu će nastupiti Psihomodo pop, Damir Urban, Jinx, Songkillers, Brkovi, Indira Forza i drugi. Na Electronic Stageu, u amfitetaru Doma mladih, nastupit će Mladen Tomić, Marko Nastić, Fransoa X, Andre Crom i drugi.



Prva festivalska noć bit će burna širom grada, a publika će moći birati od tamburaša do elektronske muzike.



Ove godine Sarajevo će publici ponuditi i fantastičnu zabavu na tračnicama, koja neće stati niti jedan dan od 10. do 17. augusta.



Prvi party tramvaj započinje 10. augusta u 22 sata nastupom regionalno poznatog hip hop trojca Frenkija, Kontre i Indiga. Posljednju festivalsku večer u tramvaju će publiku zabavljati rasplesani DJ set Marka Milićevića, poznatijeg kao Gramophonedzie.



Legendarni sarajevski bend Nervozni poštar održat će koncert 10. augusta na Ljetnoj pozornici Ilidža od 18 sati, kada će se održati drugi po redu Ilidža Rock Fest. Svoje učešće na ovogodišnjem festivalu potvrdili su bendovi Pank Flojd iz Sarajeva, Dum Dum iz Sarajeva, Domino efekt iz Brčkog te Generacija bez kompasa iz Srebrenika.



Nakon punih 18 godina konstantne svirke na sarajevskoj i bh. klupskoj rock'n'roll sceni Unplugged Plug će 10. augusta održati oproštajni koncert u klubu Undergroud.



"Dođite da još jednom zajedno podijelimo emocije i energiju koju smo dijelili sve ovo vrijeme", poručili su iz Unplugged Pluga.



Sedmi Sarajevo Rock Fest



Od 10. do 19. augusta u Undergroundu će biti održan sedmi po redu Sarajevo Rock Fest, a ove godine takmičarski program će biti bogatiji za još jednu kategoriju u sklopu koje će nastupiti tribute bandovi. Takmičarski dio festivala bit će održan od 12. do 15. augusta, a finale će biti održano 16. augusta.



Početak SFF-a bit će obilježen i u parku Hastahana kada će u okviru Carlsberg Beer Gardena nastupiti zabavni bend The Babe Barbarella ESFF Band.



U prelijepoj bašti Historijskog muzeja BiH ove godine će biti postavljen novi Garden of Dreams gdje će 11. augusta za dobar party biti zadužen izraelski umjetnik Chaim koji iza sebe ima nastupe na festivalima širom svijeta.



Drugog dana SFF-a u Jazzbini će odličnom svirkom publiku zabaviti Pochko & New Primitives.



Oni koji se budu željeli opustiti uz sevdah i čaroban pogled na grad drugog dana festivala mogu uživat u večeri sevdaha s Jusufom Brkićem na Žutoj tabiji.



Bad Copy, Let 3 i Cubismo na Ajfelovom mostu



Kao i u posljednjih nekoliko godina, na Ajfelovom mostu na Skenderiji održat će se niz partyja i koncerata. Tako će 12. augusta nastupati Bad Copy, 16. augusta publiku će zabavljati Let 3, a dan poslije Cubismo. Ulaz na sve koncerte je besplatan, ali potrebno je imati pozivnice.



Popularni njemački DJ i producent Tom Novy ponovo stiže u Sarajevo. Dobro poznati gost glavnog grada BiH nastupit će u Cinemas Clubu Sloga 12. augusta. Ulaznice su u prodaji i mogu se kupiti u pretprodaji po cijeni od 10 KM, dok su VIP ulaznice 25 KM.



Četvrtu večer Main Stagea u sklopu Sarajevsko After Filma, 13. augusta, obilježit će zagrebački sastav Brkovi & Sassja. Vrata Dancing dvorane Doma mladih će se otvoriti u 22 sata, a program počinje od 22:30 sati.



Grupa Van Gogh nastupit će u Sarajevu 14. augusta u Cinemas Clubu Sloga. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 12 KM i mogu se kupiti na Kupikartu.ba ili na svim prodajnim mjestima servisa. Istu noć na sceni Doma mladih Skenderija publiku će zabavljati Jinx.



Eipa odličnih muzičara iz Zrenjanina ABBA Real Tribute Band 14. augusta će biti prava senzacija u ljetnoj bašti Hastahana.



Damir Urban i Regina na Sarajevsko After Filmu



Main Stage Sarajevsko After Filma 15. augusta će obliježiti nastup Damira Urbana i grupe Regina.



Pretposljednju festivalsku noć u Cinemas Sloga nastupit će mladi i popularni bh. pjevač Berin Buturović. U Domu mladih istu večer publika može slušati Indiru Forzu.



Slavna brazilska Techno DJ - ANNA nastupit će na Jahorini posljednji dan SFF-a.



Publika Carlsberg Beer Gardena zatvorit će najveću filmsku smotru u regiji uz beogradski tribute band Amy's House.



Brojne svirke, koncerti i partyji bit će održani i posljednje večeri festivala širom glavnog grada BiH. Odličnu zabavu uz DJ-eve iz Njemačke, Engleske i BiH festivalska publika moći će pronaći u lokalima Cheers Pub i Tesla Pub, a tu su i odlične svirke klupskih bendova i izvođača u City Pubu, Operi, Ortu, Mashu i Jazzbini.



Prema odluci općinskih organa, lokali na području općine Stari Grad ove godine će moći raditi produženo, do 3 ujutru.



Bogati muzički programi svih sedam festivalskih dana bit će upotpunjeni i dodatnim sadržajima poput zabavnih igara, bonusa, popusta i gratis pića.

(Klix)