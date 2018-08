Sarajevska pivara d.d. organizirala je Sarajevsko party na kojem je predstavila svoje aktivnosti tokom Sarajevo Film Festivala. Istaknuto je da je Sarajevsko, najpoznatiji brend Sarajevske pivare, već treću godinu ekskluzivni sponzor festivala, a Pivara godišnje podržava više od 200 kulturnih, sportskih i društveno odgovornih projekata.

Foto: 24sata.info

- Zaista smo opredijeljeni da, kao domaća firma, podržavamo sve projekte koji poboljšavaju kvalitet života u našoj zemlji. U protekle dvije godine su na SFF-u prikazana četiri domaća filma čiju smo produkciju podržali. Ove godine podržali smo snimanje jednog dokumentarnog i jednog igranog filma, za koje vjerujemo da će biti prikazani na sljedećem SFF-u. Već treći put organiziramo Sarajevsko After Film, jer želimo da građani Sarajeva i njihovi gosti osjete dio festivalske atmosfere i nakon filmskih projekcija - rekla je PR direktorica Sarajevske pivare d.d. Melisa Sefer.



Sarajevsko After Film će i ove godine biti održan u Domu mladih, a na dvije pozornice će od 10. do 16. augusta nastupiti 28 izvođača. Na Main Stageu će nastupiti Psihomodo pop, Urban&4, Helem Nejse, Jinx, Songkillers, Brkovi, Indira Forza i drugi. Na Electronic Stage-u, u amfitetaru Doma mladih nastupit će Mladen Tomić, Marko Nastić, Fransoa X, Andre Crom i drugi. Sve informacije o Sarajevsko After Filmu su na afterfilm.sarajevsko.ba.



Tokom SFF-a, pozivnice za koncerte će hostese Sarajevskog dijeliti u ugostiteljskim objektima u Sarajevu, a karte se mogu kupiti u sistemu kupikartu.ba. Sarajevska pivara, kao ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala, povodom ovogodišnjeg Festivala, proizvela je i ograničenu seriju Sarajevskog nefiltriranog, saopćeno je iz Sarajevske pivare.

(FENA)