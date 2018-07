Danas se obilježava Dan nacionalne sućuti u povodu smrti Olivera Dragojevića, kada će biti i posljednji ispraćaj glazbenog velikana.

Prvo je u 11 sati u HNK Split održana komemoracija za Olivera, zatim će u 18:50 početi ispraćaj preko Rive sve do Lučke kapetanije, gdje će se u 19:50 lijes ukrcati u katamaran za Velu Luku, u kojoj će se u srijedu u 18 sati na mjesnom groblju sv. Roka po lokalnim običajima obaviti pogreb.



U splitskom HNK su se okupili članovi obitelji, državni vrh, kolege i prijatelji pokojnog splitskog pjevača.



Komemoracija je započela klapskom izvedom pjesme "Moj galebe", a onda su na pozornici posebnu posvetu Oliveru održali jakša Fiamengo, Giboni, Tomislav Mrduljaš i Nikša Bratoš. Svi su plakali, ne samo oni, već i svi u dvorani. Gibonni je jedva dolazio do riječi dok je prepričavao jednu Oliverovu priču.



"'Dragi prijatelji, ima jedna slika od prije dvije godine. Zima. Oliverova kuća. Prva vrata, prvi susid je ribarnica. S druge strane jedna konoba zove se Ribar i gledam ga kako se veže. Zima, strašna bura. Veže se i on i sinovi. Nosi kesu s ribom što su uvatili. To je ta slika koju želim podijelit s vama. Njegovo rodno misto. Kuća, familija, njegovo more. Di je tu muzika? Slika je puna muzike. I Stine i Nocturno i Cesarica i Moj lipi anđele", Gibonni rida.



"Oliver, najslavniji, najveći. Ima jedna priča koju ću imat do kraja života. Kad je Oliveru pozlilo prije deset godina i govore mu - čuvaj se, pazi šta radiš - i onda jedan čovik je reka: 'Olivere, čuvaj se, ako nam odeš ti onda smo propali.' Oliver je rekao da je na svom brodu on i kapetan i sluga i takav je bio u svim segmentima života. Prvi, a za sebe uvijek zadnji", Gibonni jedva dolazi do riječi od suza. "Želio bih reći svom kapetanu da je sve kako triba i da je svo ovo more samo za te", završio je uplakani Gibonni.



Na kraju je cijela dvorana oko pet minuta pljeskala, a zatim su svi spontano, uz suze, otpjevali "Vjeruj u ljubav".





Tomislav Mrduljaš je napisao govor jer bi mogao "danima govoriti o Oliveru". "Znam, nisi volio izgubiti. Ako bi izgubija tražio bi odma revanš i na kartama i balotama. Sad nama nisi dao revanš."



''Bez obzira u kojeg boga vjerujemo, svi se osjećamo isto ovih dana. Ujedinjeni u boli. Sjećam se ljeta 1991. kad smo radili Moja domovina. Odmah smo se usuglasili da će je Oliver započeti i završiti", rekao je Nikša Bratoš. "Svojim djelovanjem je postao svojevrstan dalmatinski spomenik. Ljudi su putovali stotine kilometara da bi ga vidjeli i čuli. Split i Vela Luka moraju biti ponosni. Bio je svjetionik Dalmaciji. Ovaj grad je tvoj i bit će tvoj zauvijek. Tebi, dragi Oli, tebi koji si toliko volio ovu zemlju, ovo more, ovaj grad i ove ljude, nek ti je laka zemlja i mirno more", završio je vidno potreseni Bratoš.



Jakša Fiamengo prvi govori: "Mogao si još biti s nama... Ustvari ti si s nama, u našim srcima, u svakom pozdravu. Split je tvoj kao i Vela Luka. Bio si jedan jedinstven, nitko te ne može nadmašiti. Bio si duhovit, pun duha. Takav ćeš ostati u našem pamćenju, takav ćeš ostati s nama zauvijek".



Nakon što je odsvirana pjesma Brod u boci, opet je Jakša Fiamengo stao za mikrofon te je najavio kako će sada nekoliko prijatelja reći nekoliko riječi o "našem maestru". "Znaš, prijatelju, danas nam je najteži dan u životu. Mnogi su prijatelji ostali iza tebe", rekao je Fiamengo, piše Index.



Oliver Dragojević, velikan hrvatske popularne glazbe, umro je u nedjelju u splitskoj bolnici u dobi od 70 godina nakon što je izgubio bitku s teškom bolešću.



Iza Dragojevića su ostala 23 studijska albuma, brojne kompilacije, nagrade struke i publike, te koncerti u najpoznatijim svjetskim dvoranama kao što su njujorški Carnegie Hall, londonski Royal Albert Hall, pariška Olympia, Opera House u Sydneyju.



Podrijetlom je iz Vele Luke na otoku Korčuli, (rođen 7. prosinca 1947.) gdje je proveo djetinjstvo, u Splitu je pohađao glazbenu školu. Karijeru je počeo daleke 1963. godine kao pjevač i klavijaturist splitske grupe Batali, no prvi uspjeh doživio je na Splitskom festivalu 1974. kada je osvojio prvu nagradu publike skladbom Ča će mi Copacabana.



Iza sebe je ostavio niz hitova kao što su Skalinada, Malinkonija, Oprosti mi, pape, Vjeruj u ljubav, Piva klapa ispo' volta, Nadalina (duet s Borisom Dvornikom), Karoca itd., koji su danas evergreeni hrvatske zabavne glazbe.



Danas oproštaj



Posljednji ispraćaj Olivera Dragojevića održat će se danas.



Oko 500 brodica s otoka Hvara i Visa okupit će se večeras između luke Hvar i Paklenih otoka kako bi odale počast Oliveru Dragojeviću dok katamaran s njegovim lijesom bude plovio tim morskim područjem u smjeru Vele Luke na Korčuli gdje je odrastao, doznaje se u Građanskoj inicijativi otoka Hvara i Visa koja priprema tu počast velikom glazbeniku.

