Bosanskohercegovački sevdah bend Divanhana u saradnji sa zvijezdom broadwaya Bradley Deanom snimio je sevdalinku „Vino piju nane age Sarajlije".

Krajem marta ove godine Divanhana i američki umjetnik surađivali su na projektu „Večer Broadwaya“ pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini, gdje su izvodili numere iz poznatih mjuzikla. Muzicirajući, uspjeli su zbližiti instrumentalnu i ritmičku raskoš bh. melosa i broadwayskog koncertnog repertoara, te stvoriti uspješnu simbiozu koja je rezultirala sa dva rasprodana koncerta u Sarajevu i Banjoj Luci.



-Ponosni smo na saradnju sa Bradley Deanom, koja je uspjela spojiti možda i nespojivo - sevdah i Broadway. Ljubav prema umjetnosti i predanost muzici, odvela nas je do izvora našeg stvaralaštva i otvorila vrata prema novim svjetovima. U toku realizacije koncertnog koncepta projekta “Večer Broadwaya i sevdaha” proveli smo sedam dana sa Deanom te smo došli na ideju da bi upravo sevdalinka “Vino piju age Sarajlije” oslikala šarenilo svijeta kojem pripadamo i veselijim bojama - izjavila je pjevačica benda Divanhana Naida Čatić.



Bradley Dean je nastupao na Broadwayu u mjuziklima „Evita“, „A Little Night Music“, „Man of La Mancha“, Stingovom mjuziklu „The Last Ship“ i mnogim drugim. Na međunarodnoj sceni, izvodio je mjuzikle „Jekyll and Hyde“ i „The Rocky Horror Show“. Trenutno je predavač na Univerzitetu New York.



Pjesma i video su snimani u Long Play Studiju u Sarajevu. Produkciju potpisuje dugogodišnji saradnik benda Borjan Milošević, a video montažu Kenan Pašić.



Sevdalinka „Vino piju nane age Sarajlije“ je od danas dostupna na besplatan download na službenoj stranici benda www.divanhana.ba



Divanhana najavljuje i nastavak koncertne sezone koja će početi koncertima u Travniku 26. jula, dan kasnije u Bugojnu 27. jula te će se nastaviti u Arilju, Požegi, Dubrovniku, Locarnu, Cerknu, Ivanjici, Beogradu, Barčicama, Rijeci, Izmiru i drugim gradovima regije i Evrope.







