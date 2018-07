Na jednoj od najljepših scena na svijetu, platou ispod Starog mosta, večeras će biti održan koncert Mladena Vojičića Tife i Simfonijskog orkestra Mostar.

Poklon je to Grada Mostara povodom 14. godišnjice obnove Starog mosta i upisa Mostara na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske kulturne baštine.



- Također, ovim koncertom, uz podršku Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, obilježavamo i Evropsku godine kulturne baštine, a tokom dana su bile organizirane brojne umjentičke radionice za najmlađe Mostarce - kazala je na današnjoj pres-konferenciji Sanela Ćorić, u ime Službe za kulturu Grada Mostara.



Obećavši sjajnu atmosferu, Tifa je pozvao Mostarce da dođu na večerašnji koncert.



- Veliko mi je zadovoljstvo biti u Mostaru, u ovom egzotičnom ambijentu, i to na 14. godišnjicu obnove Starog mosta. Ja sam, inače, vezan za sve ovo, za pjesmu „Stari“, a imam i hercegovačkih korijena, jer, kao što znate, moj pokojni otac je iz Nevesinja - kazao je Tifa novinarima.



Istaknuo je da će na koncertu „biti ludo - sigurno“, jer, kako je pojasnio, brojne su pjesme iza njega.



- Mislim da će publika, zaista, uživati, a što se repertoara tiče, to će biti moj opus kroz „Bijelo dugme“, „Divlje jagode“, „Vatreni poljubac“, samostalnu karijeru - kazao je Tifa.



Dirigent Simfonijskog orkestra Mostar Damir Bunoza, također, je kazao da se raduje muzičkom ugođaju ispod Starog mosta.



- U posebnom ruhu izvodit ćemo pjesme „Bijelog dugmeta“, „Indexa“, Kemala Montena, Olivera Dragojevića i vjerujemo da će publika s nama zagrijanog grla dočekati Tifu, koji će, siguran sam, atmosferu dovesti do usijanja - najavio je Bunoza.





