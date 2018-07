Sinoć je na Centralnoj plaži u Portorožu Dino Merlin održao veliki koncert na otvorenom i priredio događaj koji će se pamtiti. Prema riječima organizatora, bio je to događaj kakav u ovom dijelu Slovenije do sada nije viđen i uvjerljivo je najveći spektakl na otvorenom ove godine u Portorožu.

Foto: 24sata.info

Nezapamćene višesatne gužve na prilazu u grad dale su i naslutiti da će se, kao u jednoj od Merlinovih najpoznatijih pjesama, sinoć desiti "nešto lijepo". A da će ovo biti večer za pamćenje, bilo je jasno već od laser šoua na samom početku koncerta i prvih taktova hita "Hotel Nacional", pjesme krilatice Merlinove aktuelne turneje, kojoj je do sada prisustvovalo više od 800.000 ljudi.



Prepuna Centralna plaža u Portorožu, svjetska produkcija s vrhunskim svjetlom, zvukom, specijalnim efektima i jedinstveni Dino Merlin sinoć su iznjedrili jedan od najboljih koncerata na jednoj od najprestižnijih lokacija na otvorenom u cijeloj Sloveniji, u potpunosti očaravši publiku koja je njegov performans nagrađivala ovacijama i aplauzima, dva puta pozivajući na bis.



Iako je ovo Merlinu bio prvi put u karijeri da nastupa u ovom slovenskom gradu, od prvih taktova do samog kraja i publika i Dino disali su kao jedno. Bio je to još jedan u nizu Merlinovih vrhunskih izdanja kojim ljestvicu svaki put podiže gore i pokazuje da je neprikosnoveni šoumen u ovom dijelu svijeta.



Poslije Slovenije "Hotel Nacional" putuje za Crnu Goru, gdje je za 5. 8. zakazan susret s publikom u prelijepoj Budvi, a potom slijedi veliki koncert ispod Starog mosta u Mostaru, 11. 8.



Sve informacije o turneji "Hotel Nacional" publika može pratiti na www.dinomerlin.com.





(24sata.info)