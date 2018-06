Ed Sheeran dobio je tužbu za plagijat i ako se dokaže da je kriv morat će platiti čak sto miliona dolara, piše Esquire.

Ed Sheeran / 24sata.info

Slavnog pjevača tužila je porodica pokojnog Marvina Gayea tvrdeći da je plagirao njegov veliki hit Let's Get It On iz 1973.







U tužbi su naveli da je u svojoj pjesmi Thinking Out Loud iskoristio melodiju, ritam, harmonije, bubnjeve, tempo i prateće vokale.







Sheeran se zasad nije oglasio o ovoj optužbi.



Pjesma Thinking Out Loud objavljena je na njegovom albumu X koji je prodan u više od 15 miliona primjeraka, a na YouTubeu je pjesma preslušana više od milijardu puta.





(24sata.info)