Nekadašnji ljubavni par, pop-zvijezde Emina Jahović i Mustafa Sandal, stavili su tačku na deceniju dug brak.

Ono što medije u regionu najviše zanima jeste koliko će ko zaraditi od rastave.



Kako su turskim medijima saopćili izvori bliski ovom paru, njih dvoje su se dogovorili da starateljstvo nad sinovima, devetogodišnjim Jamanom i šestogodišnjim Javuzom, pripadne majci, dok će ih otac viđati u dogovoreno vrijeme. Sve dok bude sama, Emina će dobivati mjesečnu naknadu za sebe od nepunih 3.000 eura, a ako se ponovo bude udala, izgubit će pravo na nju. I to bi bila najvažnija posljedica kraja ove velike ljubavi.



Prema drugoj, zanimljivijoj finansijskoj računici, razvod će koštati oko 12 miliona eura. Mustafu, prije svega.



Emini je pripalo dvije trećine velelepne vile u istanbulskoj bogataškoj četvrti Bejkoz, koju su u vrijeme ljubavi gradili pet godina. Sav namještaj je dizajnirao tim iz kuće "Armani", a samo u kupatila uloženo je 100.000 eura, jer su umivaonici, kade, džakuzi ručno rađeni.



Ukoliko prodaju ovu građevinu, a procjena je da joj cijena neće biti niža od tri miliona eura, Emina će dobiti dva, s tim što će od te sume morati odvojiti 50.000 eura za školovanje sinova. U roku od četiri godine Mustafa je dužan da joj kupi kuću ili stan u Srbiji u vrijednosti 250.000 eura. Također, obavezan je da joj osigura automobil vrijedan do 50.000 eura, svejedno hoće li joj ga kupiti ili iznajmljivati, prenosi Cdm.



Kao bračna tekovina računa se i jahta, koju će Emina moći koristiti tri mjeseca godišnje. Mustafa će, na ime alimentacije sinovima, mjesečno plaćati nešto malo manje od 2.000 eura, a godišnje će za njihov odmor morati odvojiti oko 10.000 eura. Jedna od stavki bila je i Eminina kozmetička kuća, odnosno potencijalni prihodi koje bi ona mogla ostvariti s njom u budućnosti. Posebnom klauzulom precizirano je da to neće umanjiti mjesečne alimentacije koje će ona i djeca dobivati od Mustafe.

Oboje su izjavili da će nakon razvoda ostati prijatelji.



